  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۵۶

همكاري بنياد ملي نخبگان و هيئت حمايت از كرسي هاي علمي توسعه مي يابد

دبير هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره و قائم مقام بنياد ملي نخبگان ديدار و گفتگو كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در ديدار حجت الاسلام "رضا غلامي" - دبير هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره و دكتر "زلفي گل" - قائم مقام بنياد ملي نخبگان در زمينه اهميت و راهكارهاي همكاري هيات و بنياد در راستاي حمايت از نوآوران و نظريه پردازان در عرصه علوم انساني تبادل نظر به عمل آمد.

بر اساس گزارش پايگاه خبري كرسي هاي نظريه پردازي، هيئت حمايت از كرسي ها و بنياد ملي نخبگان در فرايند تبيين ساحات و سطوح توليد علم و نيز تهيه آيين نامه حمايت از نخبگان علوم انساني و معارف اسلامي به رايزني هاي تخصصي خود ادامه داده و نتيجه را دراختيار يكديگر قرار دهند.

