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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۷:۰۰

فهم قرآن بدون تسلط به معارف گوناگون ميسر نيست

فهم قرآن بدون تسلط به معارف گوناگون ميسر نيست

دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد گفت: قرآن كتابي است كه بايد زير بنا و اساس فكري و عقيدتي هر فرد مسلمان باشد و طبيعتاً براي اينكه فرد بتواند از قرآن بهره هاي لازم را ببريد، بايد آن را بفهمد. فهم قرآن البته منوط به آن است كه خواننده به معارف مختلف مجهز باشد.

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر " در مشهد  دكتر سيد كاظم طباطبايي دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد در مورد قرآن اظهار داشت :  براي فهم يك زبان بايد با آرايه هاي آن آشنا باشيم و قرآن در حد اعلاي فصاحت و بلاغت است و آرايه هاي ادبي زيادي در آن به كار رفته اند كه لازمه تشخيص آنها آشنايي با علوم بلاغت است .

 وي تصريح كرد : آگاهي از تاريخ و جغرافياي تاريخي بسيار مهم است زيرا در قرآن سرنوشت اقوامي آمده كه هر كدام در يك مقطع و در يك سرزمين زندگي مي كردند كه به عنوان درس و عبرتي براي ما مطرح شده و بررسي اين آيات نياز به فهم قوي از جغرافياي تاريخي دارد .

 او هم چنين افزود : آشنايي با اديان بزرگ الهي از جمله يهود و مسيحيت نيز براي فهم قرآن موثر است زيرا در خيلي از آيات قرآن به عقايد و رفتار بسياري از اديان الهي اشاره شده و آگاهي از اين اديان به فهم اين قبيل آيات كمك مي كند.

 وي تصريح كرد : ما نبايد آيات قرآن را تنها با كمك مسائل علمي فهميده و رمز گشايي كنيم و نبايد بگوييم مسائل علمي ربطي به قرآن ندارد و قرآن به طور كلي حقيقتي جداگانه است. بايد قرآن را درست و علمي درك كنيم و يك راه متعادل و ميانه را پيش بگيريم .

کد مطلب 328597

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