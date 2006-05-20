فهم قرآن بدون تسلط به معارف گوناگون ميسر نيست

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر " در مشهد دكتر سيد كاظم طباطبايي دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد در مورد قرآن اظهار داشت : براي فهم يك زبان بايد با آرايه هاي آن آشنا باشيم و قرآن در حد اعلاي فصاحت و بلاغت است و آرايه هاي ادبي زيادي در آن به كار رفته اند كه لازمه تشخيص آنها آشنايي با علوم بلاغت است .

وي تصريح كرد : آگاهي از تاريخ و جغرافياي تاريخي بسيار مهم است زيرا در قرآن سرنوشت اقوامي آمده كه هر كدام در يك مقطع و در يك سرزمين زندگي مي كردند كه به عنوان درس و عبرتي براي ما مطرح شده و بررسي اين آيات نياز به فهم قوي از جغرافياي تاريخي دارد .

او هم چنين افزود : آشنايي با اديان بزرگ الهي از جمله يهود و مسيحيت نيز براي فهم قرآن موثر است زيرا در خيلي از آيات قرآن به عقايد و رفتار بسياري از اديان الهي اشاره شده و آگاهي از اين اديان به فهم اين قبيل آيات كمك مي كند.

وي تصريح كرد : ما نبايد آيات قرآن را تنها با كمك مسائل علمي فهميده و رمز گشايي كنيم و نبايد بگوييم مسائل علمي ربطي به قرآن ندارد و قرآن به طور كلي حقيقتي جداگانه است. بايد قرآن را درست و علمي درك كنيم و يك راه متعادل و ميانه را پيش بگيريم .

