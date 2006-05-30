معدل سال سوم با تاثير مثبت در نتايج كنكور لحاظ خواهد شد / حدود 450 هزار نفر در آزمون امسال پذيرفته مي شوند

در كنكور سال 1385 هيچ تغيير محتوايي نخواهيم داشت. دخالت معدل سال سوم كه از دو سال پيش به شكل معيار در پذيرش دانشجويان تاثير گذار شده است در سال جاري به صورت يك درس ضريب دو و با تاثير مثبت لحاظ خواهد شد. در سال هاي آتي اين تاثيرات پر رنگ تر خواهد شد.