معدل سال سوم با تاثير مثبت در نتايج كنكور لحاظ خواهد شد / حدود 450 هزار نفر در آزمون امسال پذيرفته مي شوند

دكتر "عبدالرسول پورعباس" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر به افزايش ظرفيت پذيرش در دانشگاه هاي كشور اشاره كرد و گفت : در سال جاري در رشته هاي روزانه و شبانه 8 درصد افزايش ظرفيت خواهيم داشت. البته در مجموع و با احتساب افزايش ظرفيت در دانشگاه هاي پيام نور و غيرانتفاعي با رشد 50 درصدي ظرفيت مواجه خواهيم بود.
پورعباس اضافه كرد: طبق برنامه چهارم توسعه بايد ساليانه رشد 5 درصدي در ظرفيت پذيرش دانشگاه ها داشته باشم. اين رشد در تمامي رشته هاي امسال اعمال شده و حتي در برخي رشته ها رشد 10 درصدي نيز داشته ايم. در واقع ميانگين 5 درصد كاملا اعمال شده است. البته اين افزايش ظرفيت با حفظ و حتي افزايش كيفيت آموزش عالي ايجاد شده است.
وي اضافه كرد: در سال گذشته 295 هزار داوطلب پذيرش شدند كه اين رقم در سال جاري به حدود 450 هزار نفر افزايش يافته است. در واقع در آزمون سراسري سال 1385 از هر سه داوطلب يك نفر وارد دانشگاه مي شود.
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