عزیزاله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نشست هم اندیشی با روسا و فرماندهان کلانتریها و پاسگاههای انتظامی در جهت تعیین و بررسی مسائل امنیتی و انتظامی در حوزه شهرستان آبادان گفت: حضور این تعداد پلیس در پای صندوقهای رای، جدا از حضور مابقی نیروها در نقاط مختلف شهری است برای همین اعتقاد داریم تلاش نیروهای انتظامی در جهت تامین امنیت و برقراری نظم مثال زدنی است.

وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی به رغم تمامی مسائل و کمبود برخی امکانات تاکنون امنیت قابل قبولی را در سطح شهرستان برقرار کرده است، افزود: بحث تامین امنیت و تلاش در پایداری آن امری چند وجهی است که همگان وظیفه یاری، همکاری و مشارکت با یکدیگر را داریم.

شهبازی اظهار کرد: در آستانه انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی هستیم و در این عرصه نقش نیروی انتظامی در برقراری امنیت و نظم انتخابات بسیار خطیر، پررنگ و رسالت این نیرو سنگین است.

وی با اشاره به اینکه ۱۴۲ شعبه اخذ رای برای جمع آوری آراء مردم در سطح شهرستان آبادان (آبادان، اروندکنار و چوئبده) پیش بینی شده است، تصریح کرد: به ازای هر شعبه اخذ رای حضور و استقرار ۳ پلیس پیش بینی شده است.

فرماندار آبادان یادآور شد: انتظار ما از فرماندهی انتظامی ورود به مقوله تخلفات انتخاباتی است.

شهبازی با تاکید بر رعایت اصل قانون مداری در برگزاری انتخابات هفتم اسفند، گفت: مهمترین و نخستین هدف ستاد انتخابات این شهرستان اجرای بی چون و چرای قوانین انتخابات در امر برگزاری این رخداد بزرگ ملی است.

وی با بیان اینکه رعایت قانون و احترام به موازین اسلامی به عنوان یک اصل مهم و اساسی در عرصه انتخابات مطرح است، افزود: بیش از ۱۸۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در حوزه انتخابیه آبادان (آبادان، اروندکنار و چوئبده) هستند که تدابیر، تمهیدات و اقدامات لازم برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر در قالب هیئتهای اجرایی و نظارت، کار رای گیری را در ۱۴۲ شعبه پیش بینی شده در این حوزه انتخابیه بر عهده دارند.

شهبازی از انتخابات به عنوان مهمترین مشارکت مردم در تصمیم سازی و راهبردهای کلان کشور نام برد و تصریح کرد: باید با بهره گیری از روش های نوین اطلاع رسانی، حضور حداکثری مردم و انتخاب آگاهانه آنان در پای صندوق های رای فراهم شود.

فرماندار آبادان گفت: قانونمداری و رعایت اصل بی طرفی در انتخابات دو تکلیف مهم مجریان انتخاباتی است و باید صیانت از آرای مردم در سرلوحه امور قرار گیرد.

شهبازی ابراز امیدواری کرد تا با تعامل، وفاق و همدلی هرچه بیشتر و استقرار امنیت پایدار و حاکم در شهرستان بتوانیم زمینه رشد و توسعه را فراهم کنیم.

به گفته وی، از حوزه انتخابیه شهرستان آبادان ۳۲ کاندیدا ازمیان ۵۴ ثبت نام کننده اولیه از سوی شورای نگهبان صلاحیتشان تایید شد، شهرستان آبادان سه کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتم اسفند ماه امسال پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار می شود.