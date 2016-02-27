به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «کلاه قرمزی» چند سال است که در ایام نوروز از شبکه دو سیما روی آنتن می رود و بعد از این ایام در نظرسنجی برنامه های نوروزی به یکی از برنامه های پربیننده سیما تبدیل می شود ولی در چند ماه اخیر عوامل این برنامه از جمله ایرج طهماسب و حمید جبلی چندین بار اعلام کرده اند که قرار نیست امسال مجموعه «کلاه قرمزی» روی آنتن برود.

عوامل این برنامه هنوز طلب برنامه قبلی را دریافت نکرده اند و سازمان صداوسیما به آنها بدهکار است.

ایرج طهماسب در نامه ای خطاب به هواداران برنامه «کلاه قرمزی» آورده است:

«سلام به همه مخاطبان برنامه «کلاه قرمزی»

از چندین ماه قبل، خبر ساخت و یا عدم ساخت مجموعه «کلاه قرمزی» در ایام نوروز در فضای رسانه قوت گرفته است و با توجه به اینکه بنده در ماه قبل دلیل ساخت نشدن این مجموعه را برای ایام عید ذکر کردم اما بازهم شاهد سوالات تعدادی از شما عزیزان و ابراز ناراحتی در رابطه با ساخته نشدن این مجموعه هستیم.

لازم می دانم مجددا یادآوری کنم که امسال مجموعه «کلاه قرمزی» علی رغم تمامی پاسخ ها، برای تلویزیون ساخته نخواهد شد و در حال حاضر عوامل این مجموعه در مرحله پیش تولید فیلم سینمایی «کلاه قرمزی و دوستان» قرار دارند و با لطف شما عزیزان شاهد فیلمی متفاوت از سایر مجموعه های «کلاه قرمزی» خواهیم بود.

از حمایت های شما، سپاسگزارم و به امید دیدار با شما در سینماها.»