بیانیه مشترک مذاکرات استراتژیک اسلام آباد -واشنگتن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، در بیانیه مشترک مذاکرات استراتژیک آمریکا و پاکستان که در واشنگتن برگزار شد اعلام شد، اسلام آباد مصمم است در راستای کاهش تنش در جنوب آسیا پیش برود.

در این بیانیه آمریکا با قبول داشتن مسئله کشمیر خواستار حل به موقع این مسئله از طریق مذاکرات جامع شد. هر دو کشور آمریکا و پاکستان بر این مسئله تاکید کردند که تمام مسائل منطقه جنوب آسیا و مسئله کشمیر باید از طریق مذاکرات حل و فصل شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: پاکستان می پذیرد فضای اعتماد سازی را در منطقه بوجود آورد و از اقداماتی که منجر به جنگ در منطقه می شود جلوگیری کند.

در ادامه این بیانیه امده است: جزئیات جلوگیری و عدم گسترش سلاحهای غیر متعارف هسته ای در منطقه و جهان برای برقراری صلح و امنیت پایدار منتشر شد. این تصمیم مطابق با قرارداد ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان ملل است که طبق آن کشورهای دارای سلاح هسته ای باید تمام اقدامات مناسب را برای حفظ و عدم گسترش سلاحهای هسته ای خود اجرا کنند.

آمریکا ویرایش متن کنوانسیون حفاظت و نگهداری سلاحهای هسته ای از سوی پاکستان را در سال ۲۰۰۵ مورد تایید قرار داد. همچنین طرفین برقراری صلح و امنیت در منطقه را به سود منافع مشترک دو کشور دانستند.

در بخش منطقه ای نیز آمریکا تلاشهای پاکستان را در جهت برقراری امنیت در افغانستان ستود. واشنگتن تاکید داشت پاکستان باید برای برقراری صلح بین دولت افغانستان و طالبان هر چه زودتر مذاکرات صلح را در اسلام آباد شروع نماید.

«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا که ریاست مذاکرات استراتژیک را به عهده داشت؛ مذاکرات نشستهای مقدماتی و چهار جانبه صلح افغانستان را که به میزبانی کابل و اسلام آباد و با مشارکت کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا برگزار شده بود را موفقیت آمیز توصیف کرد.

طرفین در این بیانیه تاکید داشتند هند و پاکستان باید تمام مسائل فی مابین را از طریق مذاکرات مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و از بوجود آمدن تنش در منطقه جنوب آسیا برحذر باشند.

در ادامه به این نکته اساسی اشاره شد که هیج کشوری سرزمین خود را برای اقدامات تروریستی علیه کشور دیگری مورد استفاده قرار ندهد و پاکستان باید بدون هیچ محدودیتی با تمام گروههای تروریستی در کشور مبارزه کند.

در ادامه «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: پاکستان طبق قوانین سازمان ملل بدون هیچ گونه محدودیتی با تمام گروههای تروریستی از جمله القاعده، طالبان، گروه حقانی و دیگر گروههای تروریستی در کشور مبارزه می کند