به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر پنج‌شنبه در دیدار رئیس سازمان مراتع، جنگل‌ها و آبخیزداری و هیئت همراه با وی که در موسسه علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با بیان اینکه جوانان کشور مشکلات بسیاری دارند، گفت: با وجود این همه استعداد و ظرفیت مادی و معنوی در کشور دست دولت برای حمایت و کمک به جوانان خالی است.

وی با انتقاد از وضعیت اسف‌بار مسکن جوانان، اظهار داشت: بانک‌ها می‌توانند به ساخت مسکن و انبوه‌سازی کمک کنند اما چون درگیر مسائل دیگر هستند از این وظیفه شانه خالی می‌کنند.

این مفسر قرآن کریم نسبت یه عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های طبیعی کشور ابراز نگرانی کرد و افزود: در کشور دو دریای بزرگ داریم و یکی از آن‌ها از تالش تا گلستان را محصور کرده‌اند اما نمی‌توانیم علوفه مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.

انتقاد از برخی بی‌تدبیرهای مدیریتی

وی در ادامه گفت: با وجود برخورداری از زمینه‌های تولید منابع تغذیه برای دام و طیور، واردکننده علوفه از کشورهای دیگر هستیم که این برای کشور تأسف‌بار و غم‌انگیز است.

آیت الله جوادی آملی از بی‌تدبیری و ناتوانی برخی از مدیران در مدیریت منابع کشور به شدت انتقاد کرد و گفت: اگر نمی‌توانیم برای دام خود علف تهیه کنیم به دلیل نبود امکانات، علم و پول نیست بلکه این کارها مدیریت و عرضه می‌خواهد.

وی گرانی مواد لبنی را بی‌دلیل خواند و گفت: اگر دلیل گرانی مواد لبنی بالا بودن قیمت نهاده‌ها و علوفه باشد واقعاً تأسف‌بار است.

استاد برجسته حوزه علمیه قم بر ضرورت برخورداری از دین‌داری و تعصب ملی تأکید کرد و گفت: متأسفانه با اینکه دست فعالان بخش کشاورزی از تسهیلات خالی است، این امر سبب رکود تولید کشاورزی و اختلال در اشتغال‌زایی شده است اما نظام بانکی ما از ارائه وام‌های مورد نیاز اجتناب می‌کند.

وی همچنین در ادامه گفت: متأسفانه برخی از نهادها و سازمان‌های کشور فقط نامی از اسلام را بر پیشانی خود دارند.

با غارتگران بیت‌المال برخورد شدید شود

آیت الله جوادی آملی بر انجام کارهای منطقی و علمی تأکید کرد و بیان داشت: کشور ما قبل از انقلاب به دلیل اینکه شاه، نفت را مال خود می‌دانست و در حفظ آن کوشا بود وزارت نفت نداشت اما حالا که ما نفت را متعلق به بیت‌المال می‌دانیم چرا در حفظ و حراست آن کوشا نیستیم.

وی خواستار رسیدگی قاطعانه و شفاف نسبت به تخلفات سنگین غارتگران بیت‌المال شد و گفت: خداوند در قرآن کریم گزینه نظامی و برخورد قاطعانه با اخلالگران امنیت و آرامش مسلمانان را روی میز دارد و مطرح می‌کند.