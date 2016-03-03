نمایشگاه بهاره شهرستان قدس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه فروش بهاره، با نظارت مستقیم اداره صنعت، معدن و تجارت در خیابان عوارضی شهرستان قدس بصورت رسمی افتتاح شد.

یکی از ویژگی های این نمایشگاه، حضور ۹۰ درصدی واحدهای تولیدی شهرستان است و طبق اظهارات مسئولان، تلاش شده تا با ارتقای کیفی محصولات و قیمت گذاری صحیح و اصولی، تنظیم بازار به نحو شایسته ای در شهرقدس اعمال شود.

حسن عقبایی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:تلاش شده آجیل، خشکبار، مواد پروتئینی، کیف، کفش، پوشاک با نظارت مستقیم و مستمر اداره صنعت، معدن و تجارت به متقاضیان دریافت چنین محصولاتی با کیفیت مناسب و تخفیف های قابل توجه عرضه شود.

وی افزود:فضایی که برای راه اندازی این نمایشگاه در نظر گرفته شده، در بین شهرستان های استان تهران کم نظیر است و با عنایت به تاکید دولت مبنی بر عدم برگزاری چنین نمایشگاهایی در زیر چادر، تلاش شده بنای مذکور با استانداردها و ایمنی مناسب در اختیار شهروندان این شهرستان قرار دهیم.

عقبایی یادآور شد:در مجموع ۹۰ غرفه با ارائه محصولات متنوع و متعدد، کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در این منطقه را عرضه می کنند.

گفتنی است نمایشگاه بهاره شهرستان قدس تا ۲۷ اسفندماه دایر خواهد بود.