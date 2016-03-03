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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۳۸

با حضور مسئولان؛

نمایشگاه بهاره شهرستان قدس افتتاح شد

نمایشگاه بهاره شهرستان قدس افتتاح شد

قدس-رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت قدس گفت:نمایشگاه بهاره این شهرستان با عرضه محصولات باکیفیت و کنترل و نظارت اصولی،کالاها و اقلام مورد نیاز مردم را با تخفیف های ۱۰ تا ۴۰ درصدی عرضه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه فروش بهاره، با نظارت مستقیم اداره صنعت، معدن و تجارت در خیابان عوارضی شهرستان قدس بصورت رسمی افتتاح شد.

یکی از ویژگی های این نمایشگاه، حضور ۹۰ درصدی واحدهای تولیدی شهرستان است و طبق اظهارات مسئولان، تلاش شده تا با ارتقای کیفی محصولات و قیمت گذاری صحیح و اصولی، تنظیم بازار به نحو شایسته ای در شهرقدس اعمال شود.

حسن عقبایی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:تلاش شده آجیل، خشکبار، مواد پروتئینی، کیف، کفش، پوشاک با نظارت مستقیم و مستمر اداره صنعت، معدن و تجارت به متقاضیان دریافت چنین محصولاتی با کیفیت مناسب و تخفیف های قابل توجه عرضه شود.

وی افزود:فضایی که برای راه اندازی این نمایشگاه در نظر گرفته شده، در بین شهرستان های استان تهران کم نظیر است و با عنایت به تاکید دولت مبنی بر عدم برگزاری چنین نمایشگاهایی در زیر چادر، تلاش شده بنای مذکور با استانداردها و ایمنی مناسب در اختیار شهروندان این شهرستان قرار دهیم.

عقبایی یادآور شد:در مجموع ۹۰ غرفه با ارائه محصولات متنوع و متعدد، کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در این منطقه را عرضه می کنند.

گفتنی است نمایشگاه بهاره شهرستان قدس تا ۲۷ اسفندماه  دایر خواهد بود.

کد مطلب 3571910

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