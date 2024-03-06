برپایی ۳۶۰ نمایشگاه بهاره با ۳۰ هزار غرفه در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی روز چهارشنبه در افتتاح نمایشگاه بهاره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کسبه می‌خواهند که در شب عید فروش بهتری داشته باشند در مقابل مردم نیز به دنبال کیفیت و قیمت مناسب در خرید کالاها هستند، از این رو در وزارت صمت تلاش کرده‌ایم که شرایطی را فراهم کنیم که این اتفاق رقم بخورد.

وی افزود: خرید اعتباری با همکاری اصناف برای مردم فراهم شده تا بتوانند از این فرصت برای خرید استفاده کنند بدون اینکه هزینه بیشتری پرداخت کنند. تعدادی از فروشندگان برای پیوستن به طرح کارت اعتباری اقدام کرده‌اند، اکنون مبلغ کارت اعتباری ۲۰ میلیون تومان است که به دنبال افزایش اعتبار هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کیفیت و قیمت مناسب مورد توجه قرار گرفته است، گفت: نظارت بر این نمایشگاه‌های بهاره در سراسر کشور حاکم است ضمن اینکه مردم می‌توانند از سامانه ۱۲۴ استفاده و اطلاع رسانی کنند، اگر تخلف یا مورد غیرقابلی دیدند را گزارش کنند.

وی ادامه داد: در خصوص کالاهای اساسی از جمله شکر هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است در این نمایشگاه‌ها و میادین شهرداری عرضه با قیمت مصوب صورت می‌گیرد.

علی آبادی با اشاره به عرضه لاستیک در نمایشگاه‌های بهاره گفت: ثبت نام و عرضه لاستیک با قیمت مصوب صورت می‌گیرد. وضعیت تولید لاستیک خوب است و در تلاش هستیم بازار را متعادل کنیم ضمن اینکه واردات را با کاهش تعرفه‌ها بهبود داده‌ایم و واردات در شرایط خوبی انجام می‌گیرد.

وی افزود: ناترازی بازار لاستیک جبران شده، اکنون در این زمینه ناترازی نداریم اما برخی سودجویان التهاب بازار سوءاستفاده می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تولید پژوه پارس گفت: تولیدات باید بر اساس استانداردها باشد، استانداردها در سراسر جهان ارتقا پیدا می‌کند در صنعت خودرو انتظار است که ما هم استاندارد را ارتقا دهیم در همین راستا، سازمان استاندارد به دنبال بهبود کیفیت و استاندارد است.

وی افزود: بعضی از خودروها ممکن است که در تطبیق با استانداردها نمره قبولی را کسب نکرده باشند، تلاش می‌کنیم که افرادی که ثبت نام کرده‌اند با اولویت، خودرو به آنها تحویل شود.

علی آبادی با بیان اینکه بیش از ۶۶ هزار مورد ثبت خودروی وارداتی صورت گرفته است، گفت: سهمی از نیاز مردم باید از خارج تهیه شود.بالای ۶۶ هزار ثبت سفارش کرده‌ایم که این آمار رشد می‌کند همچنین ارز مورد نظر تخصیص یافته است.

وی خاطر نشان کرد: ۲۲ هزار خودرو تحویل شده است، بعضی‌ها تلاش می‌کنند تا آب را گل آلود کنند که ماهی بگیرند و خودرو را گران کنند، در صورتی که مشکلی پیش نیاید مردم به صورت دائمی می‌توانند خودرو را تحویل بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: خودرو به اندازه کافی عرضه می‌شود اما عطشی در بازار وجود دارد که باعث می‌شود بعضی‌ها از این موقعیت‌ها سواستفاده کنند.

وی به اجلاس جهانی تجارت نیز اشاره کرد و گفت: این اجلاسیه امسال در امارات برگزار شد ما در این اجلاسیه که در سطح وزرا بود شرکت کردیم تا پیام مردم را به گوش جهانیان ابلاغ کنیم، تلاش می‌کنیم به عضویت آن دربیاییم، ۲۸ سال است که کشورهای استکباری از حضور ایران ممانعت کرده‌اند.

علی آبادی گفت: تلاش می‌کنیم بر اساس قواعد بین المللی تجارت کنیم ضمن اینکه در این اجلاسیه با ۱۵ وزیر نشست داشته‌ام.