۹۲۰ میلیون تومان زکات در بندرلنگه جمع آوری شد

مرتضی بخرد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این میزان زکات از ابتدای سال تا کنون توسط خیران و مردم نوع دوست شهرستان بندرلنگه و توابع آن جمع آوری شده است.

بخرد ادامه داد: ۹۲۰میلیون تومان زکات با کمک های خیران و همکاری بخشداران و امامان جمعه و جماعت این شهرستان جمع آوری شده است.

وی افزود: از اعتبار جمع‌آوری شده از محل زکات مبلغ۵۵۰میلیون تومان بابت احداث مسکن محرومین در بندرلنگه و بخش های تابعه و مبلغ ۲۱۰میلیون تومان بابت طرح های عمرانی عام المنفعه و مابقی در راستای تامین هزینه های معیشتی، تحصیل، آموزش مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای، حمایت از بیماران، دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد استفاده می‌شود.

بخرد عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی و مورد تأکید مقام معظم رهبری رسیدگی به حال نیازمندان است که این مهم از ابتدای انقلاب با تشکیل کمیته امداد امام خمینی(ره) مورد توجه بوده است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۳ بیش از یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان اعتبار از محل زکات توسط مشارکت‌های مردم بندرلنگه و توابع آن جمع‌آوری شده است که مبلغ ۸۰۰میلیون آن جهت پروژه های عمرانی عام المنفعه روستاها و ۵۰۰میلیون برای خدمت‌رسانی به مددجویان و نیازمندان هزینه شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بندرلنگه گفت: در ۹ ماه امسال برای انجام امور فرهنگی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان مبلغ یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون و ۸۴۶ هزار ریال هزینه شده است که این خدمات شامل تامین هزینه های کمک تحصیلی، پرداخت شهریه، ایاب و ذهاب و اردوهای دانش آموزان و دانشجویان است.

بخرد خاطر نشان کرد: ۹۵۰دانش آموز و ۱۶۵ دانشجوی مددجو در کمیته امداد بندرلنگه از خدمات فرهنگی استفاده می کنند.