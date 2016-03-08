حاجی مراد بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ورود دام های عشایر به مراتع استان تا ۱۵ اردیبهشت ممنوع است، اظهار داشت: با شرایطی که پیش آمده حرکت عشایر بومی همدان از جمله دو طایفه رحمتی و یارم طاقلو زودتر از موعود به سمت لرستان آغاز شده است.

وی جوامع عشایری را پویا، توانمند و تولید کننده خواند و بیان داشت: ۲۵ درصد پروتئین استان توسط عشایر تولید می شوند.

مدیرکل امور عشایر لرستان به تدابیر در نظر گرفته شده برای ساماندهی کوچ عشایر اشاره کرد و گفت: امور عشایری استان با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی تدابیر لازم برای جلوگیری از کوچ زودهنگام عشایر به لرستان را اندیشیده است تا دام های آن ها زودتر از موعد به عرصه های طبیعی استان وارد نشوند.

بیرانوند تصریح کرد: از آنجا که لرستان به عنوان استانی میان بند محسوب می شود عشایر همدان، ایلام، اصفهان، کرمانشاه و ... برای کوچ خود باید از این مسیر عبور کنند لذا ما در ورودی استان و از سمت مناطق قشلاقی خوزستان اتراق‌گاه هایی برای عشایر کوچ رو ایجاد کرده ایم.

وی افزود: در این اتراق‌گاه ها امکانات لازم از قبیل تانکرهای آبرسانی، سوخت و مایحتاج مورد نیاز عشایر را تدارک دیده ایم و با فرمانداری شهرستان پلدختر و منابع طبیعی این شهرستان هماهنگ شده است که این مایحتاج را در منطقه قشلاق خوزستان و ورودی آزادراه پل زال نگه دارند تا عشایر دیرتر به لرستان ورود پیدا کنند.

مدیرکل امور عشایر لرستان با اشاره به اینکه مراتع استان لرستان هنوز به خوبی رشد نکرده و دوام و بقای خود را پیدا نکرده اند ادامه داد: بر اثر عبور زودهنگام دام و احشام این مراتع ریشه کن و لگد کوب شده و این امر باعث تخریب مراتع و فرسایش خاک می شود.

بیرانوند عنوان کرد: در قسمت های مختلف استان ۱۳ ایستگاه برای اسکان عشایر ایجاد شده لذا این افراد از هر قسمتی که بخواهند وارد استان شوند با فراهم آوردن امکانات لازم آن ها را اسکان داده و مایحتاج مورد نیازشان را تامین می کنیم.

وی افزود: همچنین در این ایستگاه ها آب، علوفه و کنسانتره به میزان مورد نیاز برای دام های عشایر در نظر گرفته شده است.