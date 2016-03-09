محمدعلی باغستانی در گفتگو با مهر در واکنش به توزیع نارنگی‌های ممنوعه میان فرهنگیان در استان یزد، اظهارداشت: نمایندگان ما در این استان موضوع فوق را بررسی و از مدیریت اموال تملیکی یزد هم استعلام کردند، چنین خبری صحت ندارد.

وی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به حفظ نباتات گزارش می‌دهند، چنین محموله‌ای کشف شده است و سپس حفظ نباتات اقدام به امحای آن‌ها می‌کنند، گفت: نمایندگان ما زمان امحا در محل حضور دارند.

باغستانی ادامه داد: مسئولان حفظ نباتات استان تصور می‌کردند ممکن است موردی بوده که برای امحا به ما گزارش نشده است؛ به همین دلیل موضوع را بررسی و پیگیری کردند اما چنین مساله‌ای صحت نداشت. ‌‌

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اضافه کرد: در حال حاضر مدارک موجود نشان می‌دهد که همه محصولات قاچاق کشف شده امحا شده‌اند، ضمن اینکه هر محموله‌ای کشف شده به حفظ نباتات گزارش شده است.

وی در پاسخ به این پرسش حجم محصولات امحا شده چقدر بوده است؟ گفت: حجم این میوه‌ها چندان زیاد نبوده و در استان یزد هر بار که امحا شده، در حد ۱ تا ۳ تن بوده است.