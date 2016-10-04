سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر با بیان اینکه عرضه میوه‌های ممنوعه خارجی در بازار بسیار کاهش یافته است، اظهارداشت: از آنجایی که قیمت این میوه‌ها بسیار گران است و قابل مقایسه با انواع داخلی آن نیست، متقاضی برای آنها وجود ندارد.

وی اضافه کرد: درحال حاضر لیموترش، پرتقال مصری، آووکادوی ترکیه و گریپ فروت ترکیه است ضمن اینکه اکثر این میوه‌ها اصلا خریدار ندارند.

مهاجران با بیان اینکه اخیرا هیچ میوه ممنوعه‌ای وارد کشور نشده است، گفت: میوه‌هایی که در حال حاضر به بازار عرضه می‌شود مربوط به واردات‌های قبلی است که واردکنندگان آنها را در سردخانه‌ها دپو کرده‌اند.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی است، اظهارداشت: قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات نسبت به هفته گذشته هیچ تغییری نداشته است.

وی با اشاره به اینکه فعلا میوه جدیدی وارد بازار نشده است، گفت: درحال حاضر قیمت خیار رسمی ۲۵۰۰ تومان و خیار گلخانه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است.

وی ادامه داد: قیمت نارنگی اکنون بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، سیب زمینی بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان و لیموشیرین بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهارداشت: قیمت هر کیلو پرتقال ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، گریپ فروت بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، موز بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، شلیل بین ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، هندوانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان، خربزه بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، گوجه فرنگی بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان، انار بین ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، سبزی جور(پلو، کوکو، آش و قورمه) بین ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان و سبزی خوردن بین ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان است.

مهاجران افزود: قیمت زغال اخته داخلی بین ۱۰ تا ۱۱ هزارتومان، گلابی شاه میوه ۱۱ هزارتومان، گلابی بیروتی ۱۲ هزارتومان، لیموترش سنگی ۶ هزارتومان، لیموترش میناب و جهرم بین ۶ تا ۸ هزارتومان و لیموترش سواکرده ۱۱ هزارتومان است.

وی ادامه داد: قیمت هلو با کیفیت متوسط ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، .هلوی باکیفیت بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، سیب درختی بین ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است.