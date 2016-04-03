هادی بختیاری در گفتگو با مهر درباره اینکه چرا با وجود برخورد دستگاههای مسئول با واردات غیرمجاز میوه به کشور طی ماههای اخیر، شاهد عرضه این محصولات در برخی مغازههای خرده فروشی هستیم، اظهارداشت: قانونی در این زمینه وجود دارد که براساس آن، برای میوههای قاچاق موجود در مغازهها که ارزش مالی آنها کمتر از یک میلیون تومان است، پرونده قضایی تشکیل نمیشود.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر پروندهای در این رابطه وجود داشته باشد که ارزش آن کمتر از یک میلیون تومان است، بررسی نخواهد شد.
این مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و ترهبار تصریح کرد: این مساله باعث میشود تمام میوهها فروشها استثنا شوند، چراکه هیچ میوه فروشی یک میلیون تومان میوه قاچاق در مغازه خود ندارد.
بختیاری با بیان اینکه ممکن است میوه فروش خاطی، جریمه یا میوه او توقیف شود، گفت: عمده میوه قاچاق در میدان مرکزی میوه و ترهبار توزیع نمیشود بلکه مغازه داران خود با قاچاقچیان در ارتباط هستند.
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان اصلی این میوهها را در اختیار مغازهداران قرار نمیدهند و این کار توسط عدهای دلال و واسطه انجام میشود، افزود: ممکن است رابطه بین مغازهداران و واسطهها در میدان مرکزی یا هر جای دیگری برقرار شود، ضمن اینکه گاهی میوههای ممنوعه موجود درسردخانه را پشت وانت قرار میدهند و آنها را مستقیما برای میوهفروش میبرند گاهی نیز وانتهایی اطراف میدان یا خود میدان مرکزی میآیند، میوهها را در وانت قرار میدهند و میبرند اما اینگونه نیست که معامله آنها در میدان مرکزی انجام شود.
بختیاری ادامه داد: میوهفروشها میدانند از چه کسانی باید این میوهها را خریداری کنند و دلالان نیز میدانند به چه کسانی باید آنها را بفروشند. این مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و ترهبار با بیان اینکه حجم میوه توقیف و معدوم شده توسط مسئولان دولتی در برابر آنچه که وارد میشود بسیار ناچیز است، گفت: مبارزه با میوه قاچاق کار بی معنایی است، چراکه این میوهها از ۵ استان می گذرند تا به تهران برسند، ضمن اینکه حمل آنها هم با کانتینر یخچال دار انجام میشود و هر کانتینری هم نمیتواند آنها را بیاورد.
بختیاری تصریح کرد: وقتی محموله مذکور از ۵ استان می گذرد و هیچ مامور گمرک، راهداری، تعزیرات و غیره آن را نمیبیند پس نمیتوان گفت قاچاق است؛ تهران شهری نیست که لب مرز باشد.
وی با اشاره به اینکه میوههای ممنوعه خارجی وارد تهران و در سردخانه اطراف استان دپو میشود، اضافه کرد: در میدان مرکزی میوه و ترهبار هم عرضه اینگونه میوهها انجام میگیرد اما نسبت به آنچه که وارد میشود، حجم آن ناچیز است.
بختیاری تاکید کرد: اگر این میوهها قاچاق باشد نباید در بندرعباس از کانتینر بیرون بیاید، ضمن اینکه وقتی محموله فوق از گمرک رد میشود، یعنی مسئولان مربوطه یا این میوهها را دیدهاند و یا ندیدهاند که در هر دو صورت مشکل وجود دارد.
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