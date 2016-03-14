خبرگزاری مهر - گره استان‌ها: سی و یکمین استان ایران که در دامنه رشته کوه های البرز مرکزی واقع است دارای جاذبه های گردشگری فراوانی است که کمتر از آن سخن گفته شده اما هر چه پیش تر می رویم از آن بیشتر خواهید شنید.

استان البرز سرزمین پدیده های طبیعی دست نخورده و بناهای تاریخی فراوان واقع در شمال ایران و در دامنه رشته های کوه های البرز مرکزی مقصدی مناسب برای گردشگری است وجود آب و هوای متنوع، ویژگی خاصی به این استان بخشیده و در مجموع البرزی دیدنی و شنیدنی را در پیش چشم مسافران و گردشگران و همچنین محققان قرار داده است.

گردشگرانی که البرز را مقصد نهایی خود انتخاب می کنند در یک روز هم می توانند از سرسبزی جاده چالوس بهره مند شوند و هم می توانند در کویر اشتهارد شبی پر ستاره را سپری کنند و اما برخی که به ورزش های زمستانی علاقه مند هستند با حضور در پیست اسکی دیزین و خور می توانند لذت اسکی روی برف را تجربه کنند در واقع می توان ادعا کرد استان البرز استانی چهارفصل است.

پیست «دیزین» و «خور» هدف نهایی گردشگران علاقه مند به ورزش های زمستانی

پیست اسکی دیزین در ۱۲۳ کیلومتری شهرستان کرج و ۷۰ کیلومتری روستای زیبای ولایت رود واقع شده است. وجود پیست دیزین و کوه ها و دشت های زیبا باعث شده است که روستای ولایت رود یکی از روستاهای هدف گردشگری استان البرز باشد.

در ادامه به معرفی پیست دیزین، خور و روستای ولایت رود می پردازیم ارتفاع پیست دیزین از سطح دریا حدود سه هزار و ۸۰۰ متر است و دارای ۲۳ بالابر در مسیر اسکی، ۳ تله کابین، ۷ تله اسکی و بالابرهای دوچرخه است.

امکانات تفریحی و آموزشی متنوعی مانند زمین های تنیس، والیبال، زمین بازی کودکان و پیست اسکی روی چمن در پیست دیزین تعبیه شده است تا هم وطنان برای گذران اوقات خود گزینه های متفاوتی برای انتخاب پیش رو داشته باشند.

گردشگرانی که به کوهنوردی و سوارکاری علاقه مند هستند می توانند در پیست دیزین به این خواسته خود جامه عمل بپوشانند، این پیست دارای اقامتگاه های ممتاز، رستوران های زیبا و مجهز و هتل از جمله هتل معروف «گاجره» است.

پیست دیزین در سال ۱۳۴۸ تاسیس شد و در شمار پیست های معروف جهان قرار دارد دیزین اولین پیست در ایران است که از طرف فدراسیون جهانی اسکی مورد تایید برای برگزاری مسابقات رسمی قرار گرفت و به عنوان پیست بین المللی شناخته شد پیست دیزین دارای ۳ مسیر تله کابین، ۲ تله سیژ، ۲۳ پیست اسکی و ۷ تله اسکی بشقابی و تله اسکی چکشی و پیست چمن است که در فصول مختلف سال پذیرای علاقه مندان به اسکی و سایر ورزش های تابستانی و زمستانی است.

دسترسی به این پیست در فصل تابستان از سمت شمشک در استان تهران همچنین جاده کرج – چالوس و روستای ولایت رود امکان پذیر است ولی در زمستان ها به دلیل بهمنگیر بودن محور شمشک به دیزین، غیرقابل تردد بوده و تنها از جاده کرج – چالوس قابل دسترسی است.

اما در ادامه لازم است یکی دیگر از پیست های مهم و معروف استان البرز را معرفی کنیم؛ پیست خور یکی از ظرفیت های گردشگری سی و یکمین استان کشور است واژه خور به معنای خورشید نام روستایی تاریخی واقع در ۳۰ کیلومتری شمال شرق کرج است.

در جاده کرج – چالوس قبل از تاسیسات سد کرج و روستای خوزنکلاه در سمت راست جاده و پس از روستای گوراب و سیجان در منتهی الیه جاده روستای خور واقع شده است که در ابتدای روستا، بر دامنه کوه های بلند گندم چال، پیست اسکی قرار دارد و با کمی عبور از پیچ و خم های کوه های جنوب روستای خور به مناظر زیبای طبیعی و آبشار خور می رسید.

ساخت این پیست به پیش از سال ۵۷ باز می گردد و پس ار دوران جنگ تحمیلی مجددا راه اندازی شده است در سال ۸۸ با تغییر در شیوه مدیریت و تفویض اختیارات مربوطه آغاز به کار کرد این پیست اسکی دارای دو مسیر یک هزار و ۸۵۰ متری و ۳۵۰ متری است.

پیست اسکی خور هم اکنون در طول هفته برای استفاده همگان آماده است امکانات بالابری این پیست تله اسکی بشقابی و یک دستگاه برفکوب است البته یک رستوران برای پذیرایی از اسکی بازان نیز وجود دارد. چشم انداز های زیبا و بکر این پیست توجه بازدیدکنندگان را در چهار فصل سال به خود جلب کرده است.

رودخانه خروشان ولایت رود در جنوب روستا جریان دارد

اما در ادامه در خصوص روستای ولایت رود باید گفت؛ این روستا از جنوب به کوه لارک و از جنوب شرقی به کوه های دیزین محدود می شود. آب و هوای آن در فصل بهار و تابستان معتدل و مطبوع و در زمستان سرد است. رودخانه خروشان ولایت رود در جنوب روستا جریان دارد. این روستا از ییلاقات خوش آب و هوا و زیبایی برخوردار است از دوره قاجاری مورد توجه بوده است و سابقه تاریخی طولانی دارد.

مردم روستای ولایت رود به زبان فارسی و با لهجه محلی سخن می گویند. الگوی سکونت و معیشت بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۷۵ روستای ولایت رود دارای یکهزار و ۱۷۳ نفر بوده است که در سال ۸۵ به یکهزار نفر کاهش یافته است.

قدمت برخی از روستاهای محور چالوس هزارساله است

درآمد اکثر مردم این روستا از فعالیت های دامداری، باغداری و تولید عسل تامین می شود. سیب، گیلاس، گلابی، آلبالو وگردو و فرآورده های لبنی مانند شیر، ماست، دوغ و کشک از محصولات باغی و دامی این روستاست.

با تفاسیر ارائه شده باید گفت؛ محور کرج – چالوس یکی از جاده های زیبای جهان است که به جز هم وطنان بسیاری از گردشگران بین‌المللی نیز آن را به خوبی می‌شناسند، در این خصوص معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این محور شناخته شده دارای ظرفیت های گردشگری بالایی است به طوری که بسیاری از هم وطنان در طول سال برای یک بار هم که شده از این جاده دیدن می کنند.

احمد ترکاشوند تاکید کرد: یکی از ظرفیت های گردشگری این محور وجود روستاهای با قدمت هزار ساله است به طوری که بسیاری از پایتخت نشینان و همچنین شهروندان کرجی تعطیلات آخر هفته خود را در ویلاهای روستاهای محور چالوس می گذرانند.

گردشگری روستایی افزایش درآمد روستانشینان را بدنبال دارد

وی بازدید گردشگران از روستاهای این محور را منبع درآمدی برای روستاییان دانست و گفت: بازدید گردشگران باعث شده که بسیاری از روستا نشینان هوای مهاجرت نداشته باشند و ترجیح دهند که در روستا بمانند و به کار دامپروری و کشاورزی بپردازند.

وی بازدید گردشگران و طبیعت گردان در روستاهای محور چالوس را باعث توسعه فرهنگی بومیان این روستاها دانست و افزود: گردشگری روستایی راهی مناسب برای تقویت اقتصاد روستاهای استان و افزایش منابع درآمد روستانشینان است.

وی به رابطه دو سویه گردشگر و روستانشینان اشاره کرد و گفت: از یک سو گردشگری به مردم بومی سود می‌رساند و از سویی دیگر نیز، بومیان در توسعه گردشگری نقش ایفا می‌کنند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی البرز در پایان توسعه گردشگری روستایی در البرز را منوط به فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب فیزیکی و همچنین فرهنگ‌سازی دانست.

روستای ولایت رود مملو از دشت های سرسبز و دره های خوش آب و هوا است

ولایت رود از روستاهای میانکوهی منطقه کرج محسوب می شود و بافت مسکونی متراکمی دارد. جمعیت این روستا در فصل زمستان کاهش می یابد ولی با آمدن بهار و اعتدال هوا، افزایش می یابد.

خانه های روستاییان اغلب در یک طبقه با دیوارهای ضخیم و سقف های مسطح و یا شیروانی ساخته شده اند. مصالح عمده به کار رفته در آن ها شامل لاشه سنگ، سیمان، گچ و تیرآهن است. ویلاهای ییلاقی زیبایی نیز در اراضی ولایت رود بنا شده اند که جلوه ییلاقی خاصی به روستا بخشیده اند.

جاذبه های گردشگری روستای ولایت رود در میان کوهستان البرز واقع شده است و آب هوایی پاک، چشم اندازهای زیبا و طبیعت دست نخورده ای دارد. چشمه های پر آب، دشت های سرسبز و پهناور و دره خوش آب و هوا و زیبای ولایت رود، جذابیت ویژه ای به این روستا بخشیده است.

ترانه های محلی با گویش مازنی و گیلکی وِرد زبان اهالی است

سرچشمه های اصلی رودخانه کرج از اطراف این روستا جریان می یابند و موجبات سرسبزی و طراوت چشمگیر فضاهای پیرامونی را فراهم می آورند. باغات سرسبز و انبوه میوه و پوشش گیاهی غنی و اراضی حاصلخیز جذابیت های این روستا را دو چندان کرده اند.

انواع جانورانی مانند شغال، گرگ، روباه، خرگوش، قوچ، میش، بز کوهی، گراز، خرس، کبک و قرقاول در اطراف این روستا زندگی می کنند.

مردم روستای ولایت رود نیز همانند سایر مردم ایران، اعیاد ملی و مذهبی نوروز، قربان، فطر و میلاد پیامبر (ص) را با مراسم خاص به جشن و شادی و ایام وفات ائمه (ع) را به عزاداری می پردازند. در این روستا ترانه های محلی به گویش مازندرانی و گیلانی رایج است و در مراسم عروسی و سایر جشن های نواخته و خوانده می شوند.

مهم ترین سوغات این روستا انواع میوه، خشکبار و فرآورده های لبنی است

مهم ترین سوغات این روستا انواع میوه، خشکبار و فرآورده های لبنی است از مهم ترین غذاهای رایج روستا می توان به انواع کباب، آش ها و غذاهای محلی اشاره کرد که با سبزی های کوهی و محصولات داخل روستا طبخ می شوند. روستای ولایت رود از طریق جاده کوهستانی و زیبای کرج – چالوس قابل دسترسی است.

در پایان باید گفت؛ شمال استان البرز کوهستانی و جنوب استان کویری است، با توجه به نزدیکی به سال جدید و آغاز تعطیلات نوروز معجونی از جاذبه های گردشگری در انتظار گردشگران و طبیعت گردان است.