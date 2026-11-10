منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع آتش‌سوزی در یک انبار نگهداری کالای لوازم برقی، ساعت ۶:۳۰ صبح امروز به مرکز امدادی اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پنج تیم آتش‌نشانی هم‌اکنون در محل حادثه حضور دارند و عملیات اطفای حریق با استفاده از تجهیزات لازم در حال انجام است. همچنین برای تأمین آب مورد نیاز عملیات، تانکرهای آبرسان نیز به محل اعزام شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه عملیات مهار آتش همچنان ادامه دارد، گفت: به‌منظور جلوگیری از گسترش خطر و حفظ ایمنی شهروندان، واحدها و منازل پیرامون محل وقوع حادثه تخلیه شده و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محدوده در حال انجام است.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل وقوع این حادثه و ضرورت تسهیل تردد خودروهای امدادی و آتش‌نشانی، محدودیت‌های ترافیکی در محدوده محل آتش‌سوزی اعمال شده است.

شیشه‌فروش با اشاره به نوع کاربری محل حادثه تصریح کرد: این محل به‌عنوان انبار نگهداری لوازم برقی مورد استفاده قرار می‌گرفته و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تغییر کاربری غیرمجاز در وقوع و گسترش چنین حوادثی می‌تواند نقش داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در برخی محدوده‌هایی که با تغییر کاربری غیرمجاز مواجه هستند، ضوابط و نکات ایمنی به‌طور کامل رعایت نمی‌شود و همین موضوع زمینه بروز حوادثی از این دست را فراهم می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: در حال حاضر اولویت اصلی، مهار کامل آتش و ایمن‌سازی محل حادثه است و بررسی علت دقیق وقوع آتش‌سوزی پس از پایان عملیات اطفا و انجام بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.