جشن بزرگ «میلاد کوثر» در صومعه سرا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معظم علی پرست در جلسه ستاد هماهنگی برنامه های هفته زن و بزرگداشت مقام مادر که عصر دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) بانوی بزرگوار اسلام و الگوی کاملی برای زنان جهان است.

وی با بیان اینکه ایشان نمونه کامل از یک زن مسلمان در همه جهات از همسرداری گرفته تا تربیت فرزند و حضور در اجتماع بود، گفت: الگوگیری از ساده زیستی این بانوی بزرگ اسلام به حل بخش بزرگی از مشکلات جامعه کمک می کند.

مسئول کمیته بانوان و امور خانواده فرمانداری صومعه سرا افزود: رعایت عفاف و حجاب توسط بانوان یکی از تأکیدات همیشگی حضرت فاطمه الزهرا (س) بود که زنان جامعه اسلامی ما باید آن را رعایت کنند.

علیپرست در ادامه به میلاد باسعادت این بانوی گرانقدر در فروردین سال ۹۵ اشاره و تصریح کرد: کمیته بانوان و امور خانواده شهرستان صومعه سرا با تشکیل ستاد برنامه های مناسبتی برای این هفته برنامه ریزی کرده است.

وی برگزاری جشن بزرگ «میلاد کوثر» در شهرستان صومعه سرا را شاخص ترین برنامه این هفته اعلام کرد و گفت: نشست های تخصصی و علمی در زمینه تبیین شخصیت و ابعاد ناشناخته زندگی حضرت زهرا (س)، ویزیت رایگان در دیدار با همسران شهدا، جانبازان و ... از جمله این برنامه ها است.