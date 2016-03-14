دیدار «اردوغان» از باکو برای دومین بار لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در پی انفجار انتحاری روز گذشته در آنکارا و کشته شدن ۳۷ نفر و زخمی شدن ۱۲۰ شهروند این کشور برای دومین بار سفر خود به باکو را لغو کرد.

بنا بر این گزارش، اردوغان قرار بود فردا روز ۱۵ مارس برای شرکت در جلسه بین الدولی ترکیه و جمهوری آذربایجان در باکو پایتخت این جمهوری حضور داشته باشد. در پی انفجار روز گذشته حیدر علی اف رئیس جمهور پیشنهاد تشکیل جلسه شورای همکاری های استراتژیک دو کشور در همان روز در آنکارا را داد که مورد پذیرش اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار گرفته است.

نشست مذکور قرار بود روز ۱۸ فوریه در باکو برگزار شود که در آن زمان نیز در پی انفجار ترویستی ۱۷ فوریه در آنکارا لغو شد.

