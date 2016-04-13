کانون های فرهنگی تبلیغی بستر مناسبی برای اجرای اقتصاد مقاومتی است

محمد حسین ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به شعار سال جاری، بیان کرد: در راستای اجرای این شعار، کانون های فرهنگی تبلیغی با استفاده از مخاطبین ویژه ای که در مساجد، هیئت ها و سایر مراکز فرهنگی در اختیار دارند، می‌توانند بستر ساز مناسبی برای اجرای اقتصاد مقاومتی باشند.

وی ادامه داد: طراحی برنامه‌های فرهنگی برای ترغیب مردم به استفاده از کالای ایرانی و ایجاد انگیزه برای مشارکت آن ها در تولیدات محلی می‌تواند ظرفیت کانون‌ها را در نقش آفرینی برای اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی بالاتر ببرد.

وی با اشاره به اهداف تشکیل مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی در استان‌ها، بیان کرد: استفاده بهینه از ظرفیت های فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی موجود در استان و استفاده از توان و تجارب این کانون ها در طراحی و برنامه‌ریزی های دینی از اهداف مهم تشکیل این مجمع است.

عضو مجمع عالی کانون های فرهنگی تبلیغی کشور با تاکید بر نقش هماهنگ کننده مجمع در انسجام بیشتر برنامه‌های فرهنگی تبلیغی کانون ها، اظهار کرد: رصد اولویت های فرهنگی، آسیب ها و مشکلات مشترک پیش روی کانون های فرهنگی تبلیغی استان و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی‌های دینی رؤسای کانون از اولویت های کاری مجمع در سال جاری است.

ناظری با تاکید بر ضرورت ایجاد اتاق فکر ویژه برای برنامه ریزی اقدامات فرهنگی تبلیغی در کانون ها، اظهار کرد: تلاش ما بر این است، برنامه های پیشنهادی فرهنگی مناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی را برای کانون ها تدوین کرده و در بسته های مناسبتی یا ماهانه برای اجرا به آن ها ارائه کنیم.

رئیس مجمع کانون های فرهنگی تبلیغی خراسان جنوبی افزود: امید است در آینده‌ای نزدیک با برگزاری کارگاه های آموزشی، توان علمی و فنی اعضای کانون های فرهنگی تبلیغی را در سطح استان ارتقاء داده تا مدیران کانون ها در اجرای برنامه های خود با استفاده از تجیهزات و تکنولوژی چند رسانه بر کیفیت برنامه های خود بیفزایند.