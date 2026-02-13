نخستین «اتوبوسران برتر» با رأی مستقیم شهروندان در تهران معرفی شد

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در مراسمی با حضور مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد، جمعی از مدیران ستادی و نمایندگان مناطق، از محمد خدایی اتوبوسران منطقه سه به عنوان نخستین «اتوبوسران برتر» منتخب شهروندان با اهدا تندیس لوح و هدیه نقدی قدردانی شد.

انتخاب اتوبوسران برتر پس از بررسی و تحلیل بیش ۷۶۰ نظر و ارزیابی ثبت‌شده از سوی مسافران در سامانه نظرسنجی مردمی و طی یک دوره یک‌ماهه انجام گرفته است. شهروندان می‌توانند با اسکن QR Code نصب‌شده داخل اتوبوس‌ها میزان رضایت و دیدگاه‌های خود درباره عملکرد اتوبوسران و کیفیت سفر را ثبت کنند.

این آیین در چارچوب اجرای طرح «همیار اتوبوس» برگزار شد. طرحی که با هدف سنجش مستمر رضایت عمومی، افزایش شفافیت و تقویت نقش‌آفرینی مستقیم شهروندان در بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی پایتخت طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت واحد در این مراسم با اشاره به نقش اتوبوسران‌ها در ارائه خدمات شهری گفت: اتوبوسران‌ها در خط مقدم خدمت‌رسانی به شهروندان قرار دارند و نظر مستقیم مسافران، واقعی‌ترین شاخص ارزیابی کیفیت خدمات است.

علیزاده افزود: تقدیر از اتوبوسرانی که با رأی مردم انتخاب شده ضمن ایجاد انگیزه در میان رانندگان، مسیر بهبود مستمر خدمات و تقویت اعتماد عمومی را هموار می‌کند.

وی با تأکید بر تداوم این روند گفت: فرآیند انتخاب اتوبوسران برتر به‌صورت ماهانه و مستمر ادامه خواهد داشت و ارزیابی مبتنی بر نظر شهروندان به یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد شرکت تبدیل خواهد شد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین از شهروندان دعوت می کند با مشارکت در سامانه نظرسنجی و ثبت دیدگاه‌های خود از طریق QR Code داخل اتوبوس‌ها در ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی سهیم باشند.