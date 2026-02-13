  1. جامعه
  2. شهری
۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۹

نخستین «اتوبوسران برتر» با رأی مستقیم شهروندان در تهران معرفی شد

نخستین «اتوبوسران برتر» با رأی مستقیم شهروندان در تهران معرفی شد

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای نخستین‌بار از یک اتوبوسران منتخب که بر اساس رأی و ارزیابی مستقیم مسافران انتخاب شده بود تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در مراسمی با حضور مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد، جمعی از مدیران ستادی و نمایندگان مناطق، از محمد خدایی اتوبوسران منطقه سه به عنوان نخستین «اتوبوسران برتر» منتخب شهروندان با اهدا تندیس لوح و هدیه نقدی قدردانی شد.

انتخاب اتوبوسران برتر پس از بررسی و تحلیل بیش ۷۶۰ نظر و ارزیابی ثبت‌شده از سوی مسافران در سامانه نظرسنجی مردمی و طی یک دوره یک‌ماهه انجام گرفته است. شهروندان می‌توانند با اسکن QR Code نصب‌شده داخل اتوبوس‌ها میزان رضایت و دیدگاه‌های خود درباره عملکرد اتوبوسران و کیفیت سفر را ثبت کنند.

این آیین در چارچوب اجرای طرح «همیار اتوبوس» برگزار شد. طرحی که با هدف سنجش مستمر رضایت عمومی، افزایش شفافیت و تقویت نقش‌آفرینی مستقیم شهروندان در بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی پایتخت طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت واحد در این مراسم با اشاره به نقش اتوبوسران‌ها در ارائه خدمات شهری گفت: اتوبوسران‌ها در خط مقدم خدمت‌رسانی به شهروندان قرار دارند و نظر مستقیم مسافران، واقعی‌ترین شاخص ارزیابی کیفیت خدمات است.

علیزاده افزود: تقدیر از اتوبوسرانی که با رأی مردم انتخاب شده ضمن ایجاد انگیزه در میان رانندگان، مسیر بهبود مستمر خدمات و تقویت اعتماد عمومی را هموار می‌کند.

وی با تأکید بر تداوم این روند گفت: فرآیند انتخاب اتوبوسران برتر به‌صورت ماهانه و مستمر ادامه خواهد داشت و ارزیابی مبتنی بر نظر شهروندان به یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد شرکت تبدیل خواهد شد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین از شهروندان دعوت می کند با مشارکت در سامانه نظرسنجی و ثبت دیدگاه‌های خود از طریق QR Code داخل اتوبوس‌ها در ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی سهیم باشند.

کد مطلب 6747586
زهرا ناری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه