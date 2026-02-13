اقدامات بسیج شهرداری منطقه ۸ به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه بسیج شهرداری منطقه ۸؛شاهمیرزاد با اشاره به رویکرد بسیج منطقه در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد:

بسیجیان منطقه ۸ با همکاری معاونت‌ها، پایگاه‌های نواحی و گروه‌های جهادی، برنامه‌های متعددی را در این ایام برگزار کردند که با استقبال خوب شهروندان و کارکنان همراه بود. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به اردوی شاد و تفریحی ۸۰ دانش‌آموز هنرستان کارآموز در اردوگاه رازی با همکاری واحد گردشگری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. همچنین گروه جهادی شهید علی‌محمدی در اقدامی خداپسندانه نسبت به تعمیر و بازسازی منزل یکی از خانواده‌های معظم شهدا اقدام کرد.

در بخش فرهنگی و معنوی نیز، برپایی مراسم نیمه شعبان و قرائت زیارت عاشورا، غبارروبی مزار شهدای جنگ تحمیلی در قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س)، و اردوی زیارتی امامزاده صالح(ع) ویژه خواهران بسیجی از جمله برنامه‌های اجرا شده بود.

هم‌زمان، حوزه بسیج منطقه۸ در بخش ورزشی با برگزاری مسابقات فوتسال جام شهید ساداتی بین کارکنان منطقه و همچنین برنامه‌های شاد ورزشی و تفریحی مانند فوتبال، پینت‌بال، و قایق‌سواری فضای پرنشاطی را در میان کارکنان و دانش‌آموزان ایجاد کرد.

در حوزه اجتماعی نیز، برپایی میز حقوقی جهت مشاوره رایگان برای کارکنان، آماده‌سازی ۵۰۰۰ پرس شله‌زرد برای پذیرایی از شهروندان، فضاسازی نمایشگاهی دهه فجر، جشن انقلاب با همکاری بسیج مسجد قائم(عج)، و حضور در مراسم تجدید میثاق بسیجیان شهرداری تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) از مهم‌ترین اقدامات این حوزه بود.

شاهمیرزاد در پایان با تقدیر از حضور و همکاری فعال بسیجیان، مدیران و کارکنان منطقه گفت: این برنامه‌ها جلوه‌ای از همدلی، روحیه ایثار، و باور عمیق خانواده بسیج شهرداری منطقه ۸ به آرمان‌های انقلاب اسلامی است که با مشارکت اقشار مختلف برگزار شد.