به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه ایجاد هماهنگی های لازم برای بهره گیری از تمام ظرفیت های سامانه هواشناسی جاده ای میان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان هواشناسی به امضا رسید.

در این مراسم داود کشاورزیان با بیان اینکه برای تهیه پیش‌نویس این تفاهمنامه جلسات مختلفی با سازمان هواشناسی برگزار و نواقص تفاهمنامه‌های قبلی رفع شد، گفت: براساس این تفاهمنامه، خرید و راه‌اندازی یک دستگاه رادار داپلر دو قطبی جزو تعهدات سازمان راهداری است که باید به سازمان هواشناسی تحویل دهد.

وی با اشاره به اینکه خرید قطعات یدکی برای نگهداری و پشتیبانی از سامانه‌های موجود ایستگاه‌های هواشناسی جاده‌ای از دیگر مفاد این تفاهم نامه است، افزود: تحویل این قطعات به سازمان هواشناسی و انعقاد قرارداد با پژوهشگاه سازمان هواشناسی برای انجام مطالعات نقشه‌برداری، مکان‌یابی و اجرای مدل تخمین وضعیت جاده‌ها در محورهای هراز، فیروزکوه، کندوان، کرج-قزوین-رشت، قزوین-زنجان-تبریز، محور سمنان-دامغان و محور بجنورد-اصفهان از دیگر تعهدات سازمان راهداری در این تفاهمنامه است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: نگهداری و پشتیبانی ۶۹ ایستگاه خودکار هواشناسی جاده‌ای و تحویل‌گیری سامانه‌های هوشمند موجود متعلق به سازمان راهداری و تهیه نرم‌افزار فارسی جهت پیش‌بینی ۲۴ ساعت آینده از تعهدات سازمان هواشناسی در این تفاهم‌نامه است.

وی با بیان اینکه یکی از موثرترین و کاربردی‌ترین سامانه‌های هوشمند جاده‌ای برای مدیریت حمل و نقل و نگهداری راه‌ها سامانه جمع‌آوری نگهداری اطلاعات جوی در جاده‌ها است، گفت: هدف سازمان راهداری از امضای این تفاهمنامه استفاده از اطلاعات هواشناسی برای نگهداری بهتر راه‌ها است.

کشاورزیان با اشاره به اینکه سازمان راهداری ۲ ماموریت اساسی در حوزه وظایف خود دارد که یکی مدیریت حمل و نقل جاده‌ای و دیگری نگهداری راه‌ها جهت تردد روان و ایمن در همه فصول و روزهای سال است، افزود: در این تفاهم نامه پیش بینی شده که برای توسعه حمل و نقل جاده ای، ۱۵۵ میلیارد ریال سازمان راهداری و ۳۵ میلیارد ریال سازمان هواشناسی هزینه کند.