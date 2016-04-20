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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

کشاورزیان اعلام کرد:

بهره‌گیری از ۶۹ ایستگاه هواشناسی جاده‌ای

بهره‌گیری از ۶۹ ایستگاه هواشناسی جاده‌ای

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان هواشناسی برای توسعه هواشناسی جاده ای خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه ایجاد هماهنگی های لازم برای بهره گیری از تمام ظرفیت های سامانه هواشناسی جاده ای میان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان هواشناسی به امضا رسید.

در این مراسم داود کشاورزیان با بیان اینکه برای تهیه پیش‌نویس این تفاهمنامه جلسات مختلفی با سازمان هواشناسی برگزار و نواقص تفاهمنامه‌های قبلی رفع شد، گفت: براساس این تفاهمنامه، خرید و راه‌اندازی یک دستگاه رادار داپلر دو قطبی جزو تعهدات سازمان راهداری است که باید به سازمان هواشناسی تحویل دهد.

وی با اشاره به اینکه خرید قطعات یدکی برای نگهداری و پشتیبانی از سامانه‌های موجود ایستگاه‌های هواشناسی جاده‌ای از دیگر مفاد این تفاهم نامه است، افزود: تحویل این قطعات به سازمان هواشناسی و انعقاد قرارداد با پژوهشگاه سازمان هواشناسی برای انجام مطالعات نقشه‌برداری، مکان‌یابی و اجرای مدل تخمین وضعیت جاده‌ها در محورهای هراز، فیروزکوه، کندوان، کرج-قزوین-رشت، قزوین-زنجان-تبریز، محور سمنان-دامغان و محور بجنورد-اصفهان از دیگر تعهدات سازمان راهداری در این تفاهمنامه است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: نگهداری و پشتیبانی ۶۹ ایستگاه خودکار هواشناسی جاده‌ای و تحویل‌گیری سامانه‌های هوشمند موجود متعلق به سازمان راهداری و تهیه نرم‌افزار فارسی جهت پیش‌بینی ۲۴ ساعت آینده از تعهدات سازمان هواشناسی در این تفاهم‌نامه است.

وی با بیان اینکه یکی از موثرترین و کاربردی‌ترین سامانه‌های هوشمند جاده‌ای برای مدیریت حمل و نقل و نگهداری راه‌ها سامانه جمع‌آوری نگهداری اطلاعات جوی در جاده‌ها است، گفت: هدف سازمان راهداری از امضای این تفاهمنامه استفاده از اطلاعات هواشناسی برای نگهداری بهتر راه‌ها است.

کشاورزیان با اشاره به اینکه سازمان راهداری ۲ ماموریت اساسی در حوزه وظایف خود دارد که یکی مدیریت حمل و نقل جاده‌ای و دیگری نگهداری راه‌ها جهت تردد روان و ایمن در همه فصول و روزهای سال است، افزود: در این تفاهم نامه پیش بینی شده که برای توسعه حمل و نقل جاده ای، ۱۵۵ میلیارد ریال سازمان راهداری و ۳۵ میلیارد ریال سازمان هواشناسی هزینه کند.

 

کد مطلب 3603788

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