لزوم برای برقراری پرواز گرگان - آکتائو

به گزارش خبرنگار مهر، ونطلاپ اونال بایف، شامگاه چهارشنبه، در همایش کشوری میز تجاری ایران و قزاقستان در گرگان با اعلام این خبر، گفت: کشور قزاقستان با روابط خود نشان داده از ارتباط تجاری با استان گلستان استقبال می‌کند.

وی افزود: هم‌اکنون پرواز مستقیم گرگان– آکتائو در حال پیگیری و بررسی است و امیدواریم به‌زودی محقق شود.

سرکنسول قزاقستان در ایران از امضای تفاهم‌نامه برای تسهیل در امر روادید و اجرای آن از اول ماه جولای و پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل خانه تجاری قزاقستان در گرگان و خانه تجاری ایران در آل ماتی و یا آکتائو را مطرح کرد و ادامه داد: امضاء سند مشترک در یکسان‌سازی تعرفه‌های گمرکی می‌تواند به نفع مراودات تجاری دو طرف باشد.

اونال بایف اضافه کرد: در سفر رئیس‌جمهور قزاقستان به جمهوری اسلامی ایران بر کاهش تعرفه تأکید شده و همچنین اقدامات اولیه برای صدور ویزای توریستی به قزاقستان انجام‌شده است.

وی یادآور شد: تاکنون ۱۰ تفاهم‌نامه دولتی و ۵۰ تفاهم‌نامه بین تجار ایران و قزاقستان به امضاء رسیده که امیدواریم زمینه‌ساز مراودات بیشتر تجاری بین دو کشور باشد.