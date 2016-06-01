لزوم برای برقراری پرواز گرگان - آکتائو

به گزارش خبرنگار مهر، ونطلاپ اونال بایف، شامگاه چهارشنبه، در همایش کشوری میز تجاری ایران و قزاقستان در گرگان با اعلام این خبر، گفت: کشور قزاقستان با روابط خود نشان داده از ارتباط تجاری با استان گلستان استقبال میکند.
وی افزود: هماکنون پرواز مستقیم گرگان– آکتائو در حال پیگیری و بررسی است و امیدواریم بهزودی محقق شود.
سرکنسول قزاقستان در ایران از امضای تفاهمنامه برای تسهیل در امر روادید و اجرای آن از اول ماه جولای و پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل خانه تجاری قزاقستان در گرگان و خانه تجاری ایران در آل ماتی و یا آکتائو را مطرح کرد و ادامه داد: امضاء سند مشترک در یکسانسازی تعرفههای گمرکی میتواند به نفع مراودات تجاری دو طرف باشد.
اونال بایف اضافه کرد: در سفر رئیسجمهور قزاقستان به جمهوری اسلامی ایران بر کاهش تعرفه تأکید شده و همچنین اقدامات اولیه برای صدور ویزای توریستی به قزاقستان انجامشده است.
وی یادآور شد: تاکنون ۱۰ تفاهمنامه دولتی و ۵۰ تفاهمنامه بین تجار ایران و قزاقستان به امضاء رسیده که امیدواریم زمینهساز مراودات بیشتر تجاری بین دو کشور باشد.
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