۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۰۶

مظاهریان به مهر اعلام کرد:

تزریق ۳هزارمیلیاردتومان به بازارمسکن/بازارچه واکنشی نشان می‌‌دهد؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثرات وام ۸۰ میلیون تومانی بر بازار مسکن، گفت: از محل ثبت نام متقاضیان در صندوق پس انداز مسکن یکم، ۳ هزار میلیارد تومان به بازار مسکن تزریق می‌شود.

حامد مظاهریان در گفتگو با مهر با بیان اینکه تاکنون ۴۷ هزار نفر درصندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام کرده‌اند، گفت: با این تعداد ثبت نام نزدیک به یک هزار میلیارد تومان پس انداز انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ماهیت صندوق پس انداز مسکن یکم این است که به میزان دو برابر پس انداز متقاضیان، تسهیلات داده می‌شود، افزود: با پس انداز یک هزار میلیارد تومانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم انجام شده، 2 هزار میلیارد تومان از سوی بانک تسهیلات داده می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در مجموع ۳ هزار میلیارد تومان تزریق منابع به بازار مسکن انجام می شود، اظهار داشت: این تسهیلات از دو جنبه برای بازار مسکن حائز اهمیت است اول اینکه این مبلغ به تدریج وارد بازار مسکن می‌شود بنابراین اثرات تورمی کمی دارد.

مظاهریان ادامه داد: موضوع دوم این است که دولت در این تسهیلات درگیر نشده است و بانک مسکن از محل سپرده متقاضیان و منابع داخلی خود این تسهیلات را پرداخت می‌کند.

وی اینگونه تسهیلات را سلامت ترین نوع مداخله در بازار مسکن دانست، گفت: این یکی از برنامه‌هایی است که دولت برای بازار مسکن دارد تا به وسیله پرداخت تسهیلات، اثراتی را در بازار داشته باشد که باعث افزایش قیمت نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از محل این تسهیلات ۳ هزار میلیارد تومان وارد بازار آپارتمان هایی می‌شود که تاکنون متقاضی برای آن نبوده است، افزود: تاثیر این تسهیلات به تدریج خود را نشان می‌دهد و ما هم به دنبال این هستیم که تورم در بازار مسکن به وجود نیاید.

    • ناشناس ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
      چرا این دولت اینقدر بر بازار مسکن تمرکز دارد؟ چرا تولید را رها کرده است؟ چرا کسی یقه آقایان را برای این همه انحرافات نمی گیرد؟ مگر می توان مسکن را صادر کرد؟

