۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

فسخ قرارداد مورایس با الوحده امارات/ لژیونرها ایرانی بدون سرمربی شدند

باشگاه الوحده امارات با صدور اطلاعیه ای خبر از فسخ قرارداد با ژوزه مورایس سرمربی پرتغالی تیم فوتبال خود داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورایس سرمربی پرتغالی و سابق سپاهان که از ابتدای فصل جدید لیگ ادنوک امارات هدایت تیم فوتبال الوحده را بر عهده گرفته بود از این باشگاه جدا شد.

باشگاه الوحده امروز طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «باشگاه فوتبال الوحده اعلام می‌کند قرارداد همکاری با سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان، ژوزه مورایس، از تاریخ امروز پایان یافته است. این جدایی بنا به درخواست شخصی سرمربی و بر اساس مفاد قرارداد میان دو طرف صورت گرفته است.»

این در حالی است که الوحده در لیگ ادنوک با ۱۸ امتیاز در رده دوم و در لیگ نخبگان آسیا هم با ۱۳ امتیاز در مکان دوم ایستاده است.

محمد قربانی، مبین دهقان و رضا غندی پور بازیکنان ایرانی تیم الوحده هستند.

