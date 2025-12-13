از بهشت تا اطلس؛ روایت آغاز جریان ملی دختران نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۱، نخستین گامها در مسیر زمینهسازی برای تعامل تشکلهای دختران نوجوان سراسر کشور برداشته شد. با تلاشهای صورت گرفته بیش از هزار تشکل دخترانه در نشستهای ملی، استانی که عنوان «بهشت» برایش انتخاب شد گرد هم آمدند و بیش از ۱۸ هزار دانش آموز کنشگر در مدارس دولتی صدرا به خیل جمعیت بهشت اضافه شدند.
برای تقویت بنیه تشکلها نیز تلاش صورت گرفت تا ضمن گردآوری نقشآفرینیهای هنرمندانه در استانها در قالب «اطلس بهشت»، ظرفیتهای فعال تشکلهای دخترانه در میدانهای فرهنگی در مجموعهای با عنوان «قاب تجربه» شناسایی و گردآوری شود.
برگزاری اجلاسهای ملی
با هدف آشنایی دو سویه بنیان بهشت و مجموعههای فعال در عرصه تعلیم و تربیت دختران نوجوان، هم افزایی مجموعههای فعال در عرصه تعلیم و تربیت دختران نوجوان، معرفی ظرفیت این مجموعههای فعال به حاکمیت و تهیه کتاب اول مجموعههای فعال در عرصه تعلیم و تربیت دختران نوجوان، نخستین نشست همافزایی مجموعههای فعال در عرضه تربیتی دختران نوجوان اسفند سال ۱۴۰۱ با حضور حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مجموعه سرچشمه برگزار شد.
نشست دوم، خیلی زود و همزمان با روز تبلیغات اسلامی در اول تیرماه سال ۱۴۰۲ در محل سالن همایشهای صداوسیما برپا بود. در این جلسه که با حضور حجتالاسلام قمی و حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، از نسخه شماره یک اطلس فعالان تربیت اسلامی دختران رونمایی شد. این اطلس شامل اطلاعات بیش از ۸۰۰ مجموعه فعال کشوری است. در این مرحله مفهوم «ایدهنوردی» شکل گرفت تا خلاقیت و نوآوری در مسیر تعلیم و تربیت میان دختران کنشگر ایجاد شود.
