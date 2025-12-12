واکنش دبیر به شعار هواداران؛ کسانی که بطری پرتاب کردند از کشتی نبودند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر بعد از پایان رقابت‌های لیگ کشتی آزاد در واکنش به حواشی مسابقات گفت: من خیلی خوشحالم که تماشاگران زیادی به سالن آمدند و کشتی به روزهای اوج خودش برگشته است. حواشی هم طبیعت ورزش است، اگر اتفاق نمی‌افتاد؛ بهتر بود. به هر حال تماشاچی ناراحت می‌شود.



وی گفت: از وزارت ورزش تشکر می‌کنم. واقعاً تمام تلاش خودشان را کردند که مسابقه فینال در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شود، اما سقف سالن خراب است و نیاز به تعمیر اساسی دارد. اگر مسابقه در آزادی برگزار می‌شد، اول از همه من خوشحال می‌شدم؛ اما نشد. وزارت ورزش و شرکت توسعه خیلی تلاش کردند؛ اما سالن نرسید.



وی در مورد تعویق زمان لیگ کشتی خاطرنشان کرد: سالن نیاز به تعمیر اساسی دارد و با یک هفته تأخیر هم کاری از پیش نمی‌رفت.سقف سالن ۱۲ هزار نفری نیاز به تعمیر اساسی دارد.



رئیس فدراسیون در واکنش به شعار تماشاچیان که رسول خادم را صدا می‌زنند، گفت: تماشاچیان هر کدام از قهرمانان ما را صدا بزنند، از آنها تشکر می‌کنم، همه برای ما عزیز هستند و اصلاً برای من مهم نیست. من باید کار خودم را انجام بدهم و زمان همه چیز را مشخص می‌کند. دنبال حاشیه نباشید.



رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: من خوشحالم که تماشاگران زیادی به سالن آمدند و کشتی به روزهای اوجش برگشته است. مهم این است که کشتی به خانه‌های مردم رفته است. دنبال حاشیه نباشید و آنها مثل کف روی آب است که گذرا هستند. حق ماندگار است.



رئیس فدراسیون کشتی درباره انصراف ستارگان پاس ساری از حضور در لیگ عنوان کرد: من واقعاً تا به حال در لیگ دخالت نکردم. ما بالاخره باید جانشین پروری داشته باشیم و مدیران تصمیم بگیرند. مسئولان سازمان لیگ خیلی زحمت کشیدند. کاری که تیم ستارگان پاس ساری انجام داد؛ قشنگ نبود. اگر کشتی‌گیر وزن کشی کرده، باید کشتی می‌گرفته است. به نظر من مؤمنی و تیم ستارگان پاس ساری کار درستی انجام ندادند. مؤمنی حتماً باید به کمیته انضباطی بیاید. من از تماشاچی‌ها بابت کار زشت علی مؤمنی و باشگاه ستارگان ساری عذرخواهی می‌کنم.



دبیر تاکید کرد: کسانی که بطری به داخل تشک کشتی پرتاب کردند از کشتی نبودند. تماشاچی کشتی و فوتبال باشخصیت است. این اتفاقات طراحی شده بود. پنج شش نفر افرادی بودند که تحت تأثیر قرار گرفته بودند. با این حال از حضور همه تماشاگران خوشحالم و دستشان را می‌بوسم. این افراد تماشاگران جویبار نبودند.



وی در مورد وضعیت امیررضا معصومی عنوان کرد: امیررضا و زارع هر دو مثل بچه‌های من هستند. اگر امیررضا بخواهد ایران کشتی بگیرد، او را دوست داریم، اگر بخواهد خارج از ایران کشتی بگیرد، مردم باید او را دوست داشته باشند. بحث رضایت نامه او تنها دست من نیست. امیررضا پسر خوبی است، فردین هم چندین سال پشت خط ماند تا به تیم ملی رسید. این کار اصلاً پشت خط ماندن دارد. حریف امیررضا کشتی‌گیری به نام امیرحسین زارع است، مگر ما حریف نداشتیم؟ همگی ایستادگی کردند و عقب نرفتند. عقب رفتن راه آخر نیست. او هر تصمیمی بگیرد ما در کنارشان هستیم. او باید حقش را روی تشک بگیرد و بیرون از آن خبری نیست. هر کسی به او خط می‌دهد، اشتباه می‌کند.



وی در مورد حسن یزدانی خاطرنشان کرد: خدا را شکر عمل کتفش در فرانسه خوب بوده و ای کاش قبل از المپیک به حرف من گوش می‌دادند و آن موقع انجام می‌داد و می‌توانست طلای المپیک بگیرد. قرار است در اولین اردو حاضر شود و بیشتر به او توجه کنیم. وظیفه من رصد کردن همه کشتی‌گیران است. مسابقات جهانی بحرین پیش روست و همه باید بر اساس انتخابی صاحب دوبنده تیم ملی شوند.

وی در مورد کامران قاسم پور گفت: کامران در عربستان مریض شد و به فاصله ۴۰ روز هم سر وزن آمد که کار بسیار سختی است. او وزن کم کرد و برخی اشتباهاتش هم داشت که باید بیشتر با او صحبت کنیم.



وی در مورد سفر رئیس فدراسیون کشتی روسیه گفت: او نایب رئیس اتحادیه جهانی است و از افراد اثرگذار است. اگر هم در مورد امکانات کشتی صحبت کرده لطف او بوده است. در مورد موضوعات خیلی مهمی صحبت کردیم. با رئیس کمیته فنی المپیک هم جلسه داشتند. روسیه اذعان کرده که ایران در کشتی خوب است. این اتفاق بسیار ارزشمندی است و من تا به حال آن را نشنیده بودم. مهم بالا رفتن کشتی است.



وی در مورد احداث سالن دیگر برای کشتی گفت: بودجه فدراسیون کشتی برای اردو و اعزام است و اصلاً سالن ساختن وظیفه ما نیست. اما خدا را شکر چند سال پیش سالن شهدای هفتم تیر را بازسازی کردیم و اگر این سالن نبود ما چه کاری می‌خواستیم بکنیم؟



دبیر گفت: ساخت و ساز با شرکت توسعه و وزارت ورزش است. اگر سالن آزادی بازسازی شود قطعاً شرایط بهتر خواهد شد. البته من کشتی در سالن شهدای هفتم تیر را دوست دارم. این سالن از زمان آقا تختی است و بوی کشتی می‌دهد. حیف است کشتی‌گیران ما در این سالن کشتی نگیرد.



من از همه اتفاقات پیش آمده خوشحالم و خدا را شکر کشتی به روزهای اوج رسیده است.