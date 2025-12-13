خشم آمریکا نسبت به قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اسرائیل 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا بدون اشاره به جنایتهای رژیم صهیونیستی ادعا کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر قطعنامهای غیرجدی و جانبدارانه علیه اسرائیل را تصویب کرد.
این وزارتخانه در ادامه ادعاهای خود افزود که این قطعنامه «به بهای تضعیف دیپلماسی واقعی در سازمان ملل» تصویب شده و مجمع عمومی تصمیم گرفته قطعنامهای اختلافبرانگیز و سیاست زده را ارائه دهد که مبتنی بر ادعاهای نادرست است.
در این بیانیه ادعا شده است که قطعنامه یادشده، اسرائیل را ملزم به اجرای «نتیجهگیریهای نادرست و گمراهکننده» یک رأی مشورتی صادرشده از سوی دیوان بینالمللی دادگستری میکند، در حالی که به ادعای واشنگتن آرای مشورتی مبنای قانونگذاری نیستند و توسل به آنها نوعی به سخره گرفتن حقوق بینالملل است.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین مدعی شد که این تصور که بتوان هر طرفی را وادار به همکاری با هر سازمانی کرد، نقض آشکار حاکمیت آن است.
در ادامه، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد: واشنگتن هرگونه تلاش برای تقویت نقش آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را رد میکند.
وی با حمایت کامل از رژیم صهیونیستی افزود: آمریکا در رد ادعاهای جانبدارانه و نادرستی که در سازمان ملل علیه اسرائیل مطرح میشود، همبستگی خود را با تلآویو اعلام میکند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای را تصویب کرد که از رژیم صهیونیستی میخواهد حکم دیوان بینالمللی دادگستری را درباره اجازه ورود کمکها به نوار غزه اجرا کند.
این مجمع اعلام کرد که این قطعنامه رژیم صهیونیستی را موظف میکند که غذا، آب، دارو و سرپناه را برای ساکنان نوار غزه فراهم کند.
بر اساس این قطعنامه، تل آویو موظف است که مانع عملیات امدادرسانی در نوار غزه نشود.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل همچنین از رژیم اشغالگر میخواهد که غیرنظامیان فلسطینی را آواره و گرسنه نگه ندارد و کار سازمان ملل را محدود نکند.
این مجمع تأکید کرد که این قطعنامه بر مسئولیت سازمان ملل در قبال مسئله فلسطین تا رسیدن به یک راه حل جامع تأکید میکند.
