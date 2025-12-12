فرمانداری: مدارس ابتدایی دماوند شنبه به‌ دلیل سرمای شدید تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری دماوند اعلام کرد: بهدلیل برودت شدید هوا و برای پیشگیری از حوادث احتمالی، فعالیت مهدکودکها، پیشدبستانیها و مدارس ابتدایی نوبت صبح این شهرستان در روز شنبه ۲۲ آذرماه تعطیل است.
بر اساس این اطلاعیه، این تصمیم بنا به درخواست رؤسای آموزش و پرورش دماوند و رودهن و با موافقت فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان اتخاذ شده و آموزش دانشآموزان از طریق بستر «شاد» دنبال خواهد شد.
فرمانداری دماوند تأکید کرد: هرگونه اطلاعرسانی تکمیلی درباره وضعیت فعالیت مدارس صرفاً از طریق مجاری رسمی این فرمانداری منتشر میشود.
