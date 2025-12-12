  1. استانها
  2. تهران
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱:۰۴

فرمانداری: مدارس ابتدایی دماوند شنبه به‌ دلیل سرمای شدید تعطیل شد

دماوند- به‌دلیل برودت شدید هوا و برای حفظ ایمنی دانش‌آموزان، مهدکودک‌ها و مدارس ابتدایی نوبت صبح شهرستان دماوند در روز شنبه ۲۲ آذر تعطیل اعلام شد و آموزش در بستر شاد ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری دماوند اعلام کرد: به‌دلیل برودت شدید هوا و برای پیشگیری از حوادث احتمالی، فعالیت مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی نوبت صبح این شهرستان در روز شنبه ۲۲ آذرماه تعطیل است.

بر اساس این اطلاعیه، این تصمیم بنا به درخواست رؤسای آموزش و پرورش دماوند و رودهن و با موافقت فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان اتخاذ شده و آموزش دانش‌آموزان از طریق بستر «شاد» دنبال خواهد شد.

فرمانداری دماوند تأکید کرد: هرگونه اطلاع‌رسانی تکمیلی درباره وضعیت فعالیت مدارس صرفاً از طریق مجاری رسمی این فرمانداری منتشر می‌شود.

    • آشنا IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      این دیگه چه مسخره بازیه سالهای قبل مگه برف وسرمابیشتر نبود تمام برنامه های ملت رو بهم ریختن با سیاستهای مسخره شون

