مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تولید خرما در سال گذشته و امسال با هیچ مشکلی مواجه نبوده است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، اظهارداشت: سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۰ هزارتن خرما در کشور تولید شد که پیشبینی میشود امسال این میزان به نزدیک به ۹۰ هزارتن افزایش به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تن برسد.
ابوالقاسم حسنپور با اشاره به اینکه براساس آمار گمرک سال گذشته ۱۷۰ هزار تن خرما از کشور صادر شده است، افزود: برداشت خرما به صورت رطب معمولا از اوسط مردادماه در کشور آغاز میشود و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همزمان با ورود محصول نو به بازار، قیمت خرما در بازار کاهش پیدا میکند؟ گفت: نمیدانم، مساله بازار مربوط به بخش ما نیست و نمیتوانم در این زمینه اظهارنظر کنم.
