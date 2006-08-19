به گزارش خبرگزاري مهر، در اين مراسم دكتر نجفي رئيس مركز توليد و فني سيما، جعفري مدير كل حوزه رياست سازمان، قهرماني مدير امور ايثارگران، كاظمي دينان رئيس شوراي ايثارگران و جمعي از مديران ارشد سازمان حضور داشتند.

رئيس مركز توليد و فني سيما در سخناني در اين مراسم گفت: "با برگزاري مراسم بزرگداشت و تجليل از آزادگان مي خواهيم براي ادامه حركت صحيح در زندگي آزادگان سرفراز ميهن را الگو قرار دهيم و در سازمان صدا و سيما كاركنان از عطر وجود آنها در مجموعه درس بگيرند و كيفيت زندگي را با رياضت عبادت و حفظ دستورات و فرمايشات مقام معظم رهبري طي كنند."

وي در ادامه افزود: "مقطع انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و روزي كه شما عزيزان به ميهن اسلامي بازگشتيد، نقاط عطفي است كه در تاريخ مي ماند و بايد آن روزها تحليل شود، معرفت شناسي لازم از آن به دست آيد و به صورت مستند الگوي آزادگي، صبر، استقامت و در مقابل نابهنجاري ها و شدائد به جوانان و جامعه ارائه شود."

در ادامه مراسم، قهرماني مدير امور ايثارگران سازمان صدا و سيما نيز از زحمات و فداركاري آزادگان تشكر و اظهار اميدواري كرد فرزندان ايران شهدا، بسيجيان و رزمندگان كشورمان و حزب اله لبنان را الگو قرار دهند و در اين راه گام بردارند.

در پايان مراسم تعدادي از آزادگان با يادآوري روزهاي سخت اسارت ياد و خاطره همه رزمندگان را گرامي داشتند و به رسم يادبود به 54 نفر از آزادگان هدايايي اهدا شد.