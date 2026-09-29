تجلیل از ۱۵۰ رزمنده، ایثارگر و بسیجی جنگ رمضان در جاسک

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از رزمندگان، ایثارگران و بسیجیان جنگ رمضان شامگاه دوشنبه با حضور مسئولان و جمعی از رزمندگان و بسیجیان شهرستان جاسک در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم با حضور طالب احمدنیا معاون فرهنگی و هنری امام سجاد (ع) هرمزگان، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه جاسک، احمد جمالدینی فرماندار جاسک، سرهنگ حسن نکویی‌زاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک و جمعی از بسیجیان از ۱۵۰ رزمنده، ایثارگر و بسیجی جنگ رمضان به مناسبت هفته دفاع مقدس تجلیل شد.

فرماندار جاسک: ایستادگی رئیس‌جمهور در سازمان ملل برگرفته از درس‌های دفاع مقدس است

فرماندار جاسک در این مراسم با قدردانی از برگزار کنندگان برنامه‌های هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: برنامه‌های متنوع و ارزشمندی در نقاط مختلف شهرستان جاسک برگزار شد و همراهی مردم با مجموعه سپاه، نظام و حاکمیت موجب شد این برنامه‌ها به خوبی برگزار شود.

احمد جمالدینی با تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: دفاع مقدس برای ملت ایران مانند دانشگاهی است که شهدا، رزمندگان، ایثارگران و آزادگان استادان آن هستند و درس‌هایی همچون ایثار از خودگذشتگی و شجاعت در آن آموخته می‌شود.

وی ادامه داد: اگر این دانشگاه بزرگ و درس‌های آن نبود، امروز نمی‌توانستیم با اقتدار و شجاعت در برابر دشمنان ایستادگی کنیم و این ایستادگی حاصل آموزه‌هایی است که از شهدا و رزمندگان دفاع مقدس به نسل‌های بعد منتقل شده است.

فرماندار جاسک با اشاره به شرایط جنگ رمضان، بیان کرد: شهرستان جاسک در روزهای ابتدایی جنگ با شرایط سختی مواجه شد و حتی شهر تخلیه شد، اما همراهی مردم و روستاییان شهرستان موجب شد دغدغه اسکان شهروندان برطرف شود.

جمالدینی، گفت: مردم روستاهای اطراف جاسک درب منازل خود را به روی شهروندان باز کردند و نه به عنوان مهمان بلکه به عنوان میزبان از آنان پذیرایی کردند که این همراهی و از خودگذشتگی مردم جاسک جای تقدیر دارد.

وی همچنین با قدردانی از خیران و مردم شهرستان در پشتیبانی از جبهه‌ها، افزود: مردم در گمنامی و بی‌نامی در کنار نظام و نیروهای نظامی و انقلابی حضور داشتند و در پشتیبانی از جنگ نقش‌آفرینی کردند.

فرماندار جاسک با اشاره به حضور گسترده مردم در برنامه‌های هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: مردم شهرستان جاسک در مراسم «جان‌فدایان ایران» حضور پررنگی داشتند و جاسک در صدر جدول حضور مردم در استان هرمزگان قرار گرفت.

امام جمعه جاسک: مردم جاسک در جنگ رمضان در کنار نیروهای نظامی ایستادند

امام جمعه جاسک نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا و سید حسن نصرالله، اظهار کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان جاسک با مشارکت خوب مردم برگزار شد و حضور اقشار مختلف در اجتماع «جان‌فدایان ایران» تصویر صلابت و حضور مردم در شرایط جنگی را به نمایش گذاشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، افزود: در دفاع مقدس رزمندگان با تکیه بر ایمان و اخلاص در برابر دشمن ایستادند و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شهدا اخلاص و انجام کار برای خدا بود.

وی با اشاره به گسترده‌تر شدن میدان دفاع در شرایط کنونی، بیان کرد: امروز علاوه بر میدان نظامی، میدان‌های دیگری نیز وجود دارد که مردم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند و پشتیبانی مردمی از نیروهای نظامی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این حضور است.

امام جمعه جاسک، ادامه داد: در جریان جنگ رمضان مردم و موکب‌های مردمی در پخت و توزیع غذا و تأمین نیازهای جبهه مشارکت کردند و بخشی از مسئولیت پشتیبانی از نیروهای نظامی را بر عهده گرفتند.

رستاخیز، گفت: مردم جاسک و دیگر نقاط هرمزگان در این شرایط پای کار آمدند و با تأمین مواد غذایی و اقلام مورد نیاز از جبهه پشتیبانی کردند.

وی با بیان اینکه «همه اینها رزمنده هستند»، خاطرنشان کرد: رزمنده فقط کسی نیست که در میدان نظامی حضور دارد، بلکه کسانی که در پشتیبانی، تأمین نیازها و همراهی با نیروهای نظامی نقش داشتند نیز در این میدان حضور داشتند.

امام جمعه جاسک در پایان با تجلیل از رزمندگان، بسیجیان و مسئولان حاضر در میدان دفاع برای توفیق خدمت در این مسیر و عاقبت‌به‌خیری همه حاضران دعا کرد.