بازدید معاون سازمان حمل و نقل جاده ای كشور از آزاد راه رشت-قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی گيلان، عبدالهاشم حسن نيا ساعاتی پیش از آزاد راه رشت – قزوین محدوده رانشی رستم آباد به رودبار که به ‌دلیل نشست سطح آسفالت مسدود شده بود بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید اعلام کرد: با بکارگیری دستگاه‌های نوین راهسازی و حفاری و بهره گیری از تکنولوژی «جت گروتینگ» که یکی از روش های نوین در جهت تثبیت زمین و خاک است، در تلاش برای بازگشایی هرچه سریعتر این محور هستیم.

حسن نیا در ادامه سفر یک روزه خود به استان گیلان بازدیدی از محور سنگر به رشت نیز داشت.

وی در این بازدید از نحوه تثبیت آسفالت به روش گرم که در این محور در حال انجام است دیدن کرد.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور همچنین از اداره ماشین آلات راه و شهرسازی گیلان نیز بازدید به عمل آورد.