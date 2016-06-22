زلزله خوی خسارت جانی و مالی نداشت/مردم در فضاهای بسته حضور نیابند

امیرعباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از عصر امروز چهارشنبه با وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۳ ریشتری در خوی تا کنون بیش از ۲۴ زمین لرزه و پس لرزه در خوی، سلماس و بخش سیلوانای ارومیه به وقوع پیوسته است افزود:هم اکنون پس لرزه ها در شهرستان خوی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه زلزله‌های اخیر به وقوع پیوسته در این استان هیچ‌گونه تلفانی جانی و مالی نداشته ‌اند گفت: در حال حاضر وقوع پس لرزه ها در خوی ادامه دارد اما روند رو به کاهش شدت پس لرزه ها مثبت ارزیابی می شود.

جعفری با بیان اینکه هم اکنون انرژی زمین تخلیه شده و جای هیچ ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد ادامه داد: در زمان حاضر شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان و نیز شهرهای استان به حالت آماده باش درآمده اند.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی با این حال تمام نهادهای مربوطه آمادگی لازم را جهت هرگونه حادثه غیرمنتظره‌ای را داشته و در آماده‌باش کامل به سر می‌برند و البته تکرار می‌کنم که جای هیچ‌ گونه نگرانی وجود ندارد.

وی از مردم خوی ضمن دعوت به آرامش از مردم شهرستان های خوی و سلماس خواست حتی الامکان به علت زمین لرزه‌های مکرر، شهروندان ضمن حفظ آرامش خود و خانواده، امشب زیر سقف نخوابند و در فضاهای باز حضور داشته باشند تا خدای ناکرده مشکل خاصی پیش نیاید.

جعفری در خصوص شایعه فعال شدن گسل وان اظهار داشت: نگرانی در خصوص فعال شدن گسل وان که بخشی از آن نیز در منطقه شمال استان و شهرستان‌های سلماس و خوی قرار دارد تکذیب می‌شود.

زلزله ای به بزرگی ۴.۵ درجه در مقیایش امواج درونی زمین(ریشتر) شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را ساعاتی پیش برای دومین بار پیاپی لرزاند.

بنا به اعلام موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه به نسبت شدید شب امروز چهارشنبه و در ساعت ۲۱ و ۲۶ دقیقه در شهرستان خوی و اطراف آن روی داده است.

این زمین لرزه در عمق چهارکیلومتری زمین، ۳۸.۴۹۶ درجه عرض شمالی و ۴۴.۸۵۷درجه طول شرقی و در شمال شرقی شهرستان خوی روی داده است.

همچنین راس ساعت ۱۵ و ۱۷ دقیقه امروز چهارشنبه زمین لرزه ای به وسعت ۴.۳ ریشتر شهرستان خوی در آذربایجان غربی به وقوع پیوسته بود.

براساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران امروز در خوی امروز چهارشنبه ۲۱ پس لرزه در خوی نیز به وقوع پیوسته و پس لرزه ها همچنان ادامه دارد.

امروز چهارشنبه همزمان با وقوع زلزله در خوی زمین لرزه هایی به بزرگی ۳.۶ ریشتر در سیلوانا از توابع شهرستان ارومیه و ۲.۶ ریشتر در شهرستان سلماس نیز به وقوع پیوسته است.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر بعد از وقوع زمین لرزه و پس لرزه های مکرر در شهرستان خوی مردم وحشت زده و سراسیمه در خیابانها و پارک ها حضور دارند.