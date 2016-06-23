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۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۶

حجت الاسلام خسروی خبر داد:

برگزاری ٦٠ مسابقه قرآنی در بخش مؤسسات قرآنی نمایشگاه قرآن

برگزاری ٦٠ مسابقه قرآنی در بخش مؤسسات قرآنی نمایشگاه قرآن

مدیر کمیته مؤسسات و نهادهای قرآنی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از برگزاری ٦٠ مسابقه قرآنی در بخش مؤسسات و نهادهای قرآنی نمایشگاه قرآن همراه با جوایز نقدی و غیر نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی خسروی، مدیر کمیته مؤسسات و نهادهای قرآنی نمایشگاه قرآن در گفت و گویی گفت: ٦٠ مسابقه قرآنی در بخش مؤسسات و نهادهای قرآنی نمایشگاه قرآن با موضوعات صحت نماز، اذان، قرآن برای خانواده، قرآن برای کودکان، پیام های قرآنی، شخصیت شناسی، نقاشی کودکان، قرآن بخوانید و جایزه بگیرید، ایده های قرآنی و تکبیر در حال بر گزاری است.

وی در ادامه گفت: مسابقات قرآنی در سایر بخش های مؤسسات و نهادهای قرآنی نیز در حال برگزاری است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروی ، بخش عترت را را از مهمترین بخش های کمیته مؤسسات و نهادهای قرآنی در نمایشگاه قرآن دانست و افزود: این بخش به شکل گسترده ای در حال برگزاری است.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار می شود.

کد مطلب 3693836
عباس بنشاسته

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