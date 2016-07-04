بررسی ۴ گزینه برای جانشینی طارمی/ معرفی مهاجم جدید تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جدایی مهدی طارمی از تیم فوتبال پرسپولیس، کادر فنی و مسئولان این تیم به دنبال جذب مهاجی بودند که بتواند جای مهدی طارمی آقای گل لیگ پانزدهم را برای سرخپوشان پر کند.

در همین راستا گزینه های مختلفی به کادر فنی معرفی شد و قرار است برانکو ایوانکوویچ تصمیم نهایی در این مورد را بگیرد. براساس اعلام مسئولان باشگاه پرسپولیس درحال حاضر چهار گزینه برای خط حمله این تیم در نظر گرفته شده که قرار است برانکو تا پایان هفته یکی از آنها را انتخاب و معرفی کند.

این درحالی است که برانکو در تمرینات این تیم در اوکراین از وحید امیری به عنوان مهاجم استفاده می کند و قصد دارد در رقابت های لیگ هم وی را در خط حمله مورد استفاده قرار دهد.