به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز زمینلرزهای به بزرگی ۴ ریشتر در مناطق شمالی استان اردبیل احساس شد.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در ساعت ۳ و ۹ دقیقه بامداد چهارشنبه ۱۱ شهریور، در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، به مرکزیت منطقه مغان کشور جمهوری آذربایجان رخ داده است و بخشهایی از شمالغرب ایران از جمله مناطق شمالی استان اردبیل را لرزاند.
این زمینلرزه در ۹۵ کیلومتری شهرستان پارسآباد، ۹۵ کیلومتری تازه کند و ۱۰۲ کیلومتری بیلهسوار رخداده است.تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی ناشی از این زمینلرزه اعلام نشده است
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