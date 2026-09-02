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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۱

زمین‌لرزه ۴ ریشتری شمال استان اردبیل را لرزاند

زمین‌لرزه ۴ ریشتری شمال استان اردبیل را لرزاند

اردبیل- زلزله‌ای به قدرت ۴ریشتر بامداد امروز شمال استان اردبیل را لرزاند؛بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری و به مرکزیت مغان جمهوری آذربایجان رخ‌داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر در مناطق شمالی استان اردبیل احساس شد.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در ساعت ۳ و ۹ دقیقه بامداد چهارشنبه ۱۱ شهریور، در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، به مرکزیت منطقه مغان کشور جمهوری آذربایجان رخ داده است و بخش‌هایی از شمالغرب ایران از جمله مناطق شمالی استان اردبیل را لرزاند.

این زمین‌لرزه در ۹۵ کیلومتری شهرستان پارس‌آباد، ۹۵ کیلومتری تازه کند و ۱۰۲ کیلومتری بیله‌سوار رخ‌داده است.تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است

زمین‌لرزه ۴ ریشتری شمال استان اردبیل را لرزاند

کد مطلب 6935031

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