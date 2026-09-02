به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر در مناطق شمالی استان اردبیل احساس شد.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در ساعت ۳ و ۹ دقیقه بامداد چهارشنبه ۱۱ شهریور، در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، به مرکزیت منطقه مغان کشور جمهوری آذربایجان رخ داده است و بخش‌هایی از شمالغرب ایران از جمله مناطق شمالی استان اردبیل را لرزاند.

این زمین‌لرزه در ۹۵ کیلومتری شهرستان پارس‌آباد، ۹۵ کیلومتری تازه کند و ۱۰۲ کیلومتری بیله‌سوار رخ‌داده است.تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است