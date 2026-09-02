از جدال ملوان و نساجی تا نبرد صنعت نفت و سپاهان؛ چند تیم دنبال برد اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور با برگزاری پنج دیدار پیگیری می‌شود که در کنار دربی ۱۰۷ پایتخت بین استقلال و پرسپولیس، چهار مسابقه دیگر نیز در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد. در میان این دیدارها، تقابل دو تیم شمالی نساجی و ملوان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که هر دو تیم برای فاصله گرفتن از پایین جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز مبرمی دارند.

ملوان - نساجی؛ جدال حساس شمالی‌ها

دو تیم ملوان و نساجی که در هفته‌های ابتدایی فصل نتوانسته‌اند نتایج مطلوبی کسب کنند، امروز در دیداری حساس برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت. شرایط دو تیم در جدول به گونه‌ای است که کسب پیروزی می‌تواند برای هر دو تیم اهمیت زیادی داشته باشد و آنها را از جمع تیم‌های پایین جدول فاصله دهد.

ملوان در این دیدار عرفان شهریاری را به دلیل محرومیت و مهیار زحمتکش را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت. شاگردان مازیار زارع با چهار امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارند و در سوی مقابل، نساجی با هدایت سیدمجتبی حسینی تنها یک امتیاز کسب کرده و در جایگاه هفدهم جدول ایستاده است.

این دیدار از ساعت ۱۸ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با قضاوت امیر ایار برگزار خواهد شد.

در ۱۰ دیدار اخیر دو تیم، ملوان عملکرد بهتری داشته و موفق به کسب ۶ پیروزی شده است. نساجی نیز در این مدت دو بار مقابل رقیب شمالی خود به برتری رسیده و دو مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. سید مجتبی حسینی سرمربی این فصل نساجی با کارنامه قابل قبولی هدایت این تیم را برعهده گرفت اما تاکنون نتایجش با این تیم راضی کننده نبوده است.

ذوب‌آهن - پیکان؛ ویسی به دنبال اولین برد

ذوب‌آهن اصفهان پس از گذشت چهار هفته از مسابقات هنوز موفق به کسب پیروزی نشده است و عبدالله ویسی و شاگردانش امروز امیدوارند طلسم پیروز نشدن خود را بشکنند و نخستین سه امتیاز فصل را به دست آورند.

در طرف مقابل، پیکان در سه هفته اخیر شکست نخورده و با شرایط بهتری نسبت به حریف اصفهانی وارد این مسابقه می‌شود. شاگردان پیکان تلاش خواهند کرد در این دیدار خارج از خانه دست‌کم یک امتیاز به دست آورند و روند شکست‌ناپذیری خود را حفظ کنند.

هیچ‌یک از دو تیم برای این مسابقه بازیکن محرومی ندارند. این دیدار از ساعت ۱۸ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و با قضاوت محمدعلی صلاحی برگزار می‌شود.

در ۱۰ تقابل اخیر دو تیم، پیکان صاحب پنج پیروزی شده، ذوب‌آهن دو بار به برتری رسیده و سه مسابقه نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.

خیبر - فولاد؛ کمالوند در جست‌وجوی اولین برد

فولاد خوزستان هفته گذشته با متوقف کردن روند پیروزی‌های استقلال، یکی از نتایج مهم هفته چهارم را رقم زد و حالا حمید مطهری و شاگردانش امیدوارند با کسب سه امتیاز در خانه خیبر، روند شکست‌ناپذیری خود را ادامه دهند.

در سوی مقابل، خیبر برخلاف فصل گذشته در شروع فصل جاری نتوانسته انتظارات را برآورده کند و شاگردان فراز کمالوند هنوز در جدول رده‌بندی موفق به ثبت پیروزی نشده‌اند. خیبری‌ها امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، نخستین برد فصل خود را جشن بگیرند.

دو تیم تاکنون چهار بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که سهم هر تیم یک پیروزی بوده و دو مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

دیدار خیبر و فولاد از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد و با قضاوت پیام حیدری برگزار خواهد شد.

صنعت نفت - سپاهان؛ آبادانی‌ها به دنبال شگفتی

صنعت نفت آبادان در شرایطی برابر سپاهان قرار می‌گیرد که هنوز طعم پیروزی در لیگ برتر را نچشیده است. نفتی‌های آبادان در چهار هفته نخست سه تساوی و یک شکست به دست آورده‌اند و امروز امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، نخستین پیروزی فصل خود را برابر یکی از مدعیان رقم بزنند.

در سوی مقابل، سپاهان با هدایت محرم نویدکیا یکی از سه تیم بدون شکست و بدون تساوی لیگ برتر در کنار تراکتور و پرسپولیس است و تاکنون تنها پیروزی در کارنامه شاگردان نویدکیا دیده می‌شود. سپاهان برای حفظ روند خوب خود و ادامه حضور در جمع مدعیان، به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه خارج از خانه است.

آمار تقابل‌های اخیر دو تیم نیز برتری محسوسی را برای سپاهان نشان می‌دهد. در ۱۰ دیدار گذشته صنعت نفت و سپاهان، آبادانی‌ها دو بار به پیروزی رسیده‌اند و هشت مسابقه نیز با برتری سپاهان به پایان رسیده است.

این دیدار از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت وحید زمانی برگزار خواهد شد.

در مجموع، چهار دیدار امروز در کنار دربی ۱۰۷ پایتخت می‌تواند تغییرات مهمی را در جدول رده‌بندی لیگ برتر ایجاد کند؛ به‌خصوص برای تیم‌هایی که در هفته‌های ابتدایی نتوانسته‌اند نتایج مطلوبی کسب کنند و برای خروج از شرایط فعلی به امتیازات این هفته نیاز دارند.