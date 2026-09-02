دلایل باخت تیم ملی بسکتبال ایران در مانیل؛ دو عامل مهم ناکامی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجره چهارم رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر در حالی بسته شد که تیم ملی بسکتبال ایران در این پنجره طی دو دیدار برابر نیوزیلند و فیلیپین متحمل دو شکست (۹۳ به ۹۱ و ۶۸ به ۵۶) شد. ضمن اینکه عدم دستیابی به برد در این پنجره باعث از دست رفتن جایگاه دومی ایران در گروه E و قرار گرفتن در رده سوم این گروه شد.

تیم ملی بسکتبال در حالی برابر نیوزیلند در اولین دیدار پنجره شکست را پذیرفت که سال گذشته در رده بندی کاپ آسیا این تیم را از پیش رو برداشته بود. همچنین شکست برابر فیلیپین در حالی به بسکتبال ایران تحمیل شد که در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هم تیم ملی ایران برابر این تیم نتیجه را واگذار کرده بود اما پیش از آن ملی پوشان ایران سابقه برد برابر این تیم شرق آسیا را داشتند.

علی توفیق کارشناس و مربی بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این دو دیدار، آنچه باعث واگذاری نتیجه شد و همچنین تاثیر آنها بر ادامه مسیر ایران در انتخابی جام جهانی توضیح داد.

وی ابتدا به دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و نیوزیلند اشاره داشت و گفت: سابقه عبور از نیوزیلند در کاپ آسیا که همین یک سال پیش انجام شد، این انتظار و امید را ایجاد کرده بود که در انتخابی جام جهانی هم برابر این تیم پیروز شویم. به خصوص که در دیدار کاپ آسیا نفراتی مانند محمد امینی و بهنام یخچالی را نداشتیم اما برای این مسابقات نفراتی مانند امینی و محمد جمشیدی که از بهترین های بسکتبال ایران هستند، به ترکیب اضافه شدند.

توفیق ادامه داد: در مقابل نیوزیلند نسبت به کاپ آسیا برخی نفراتش را در اختیار نداشت مانند گارد راس چپ دست خودش، با این حال و با وجودیکه در مجموع بازیکنان در جمله و دفاع عملکرد خوبی داشتند، نتیجه را واگذار کردیمو به نظر من دلیل باخت عدم تصمیم گیری درست در لحظات تعیین کننده بود. به خصوص در وقت اضافه که نیوزیلند توانست برتری را از آن خود کند، تصمیمات به گونه ای نبود که مدیریت نتیجه داشته باشیم. می توانستیم تصمیمات بهتری بگیریم.

کارشناس بسکتبال به دیدار برابر فیلیپین که در حضور تماشاگران این تیم برگزار شد، اشاره کرد و یادآور شد: زمانی فیلیپین برای بسکتبال ایران غیرقابل دسترس بود، در هانگژو (بازی های آسیایی ۲۰۲۲) برابر این تیم شکست خوردیم اما با یک اختلاف امتیاز که نمی تواند بیانگر برتری مطلق فیلیپینی ها باشد. قبل از آن هم در خیلی از رویدادها ایران برنده دیدار با فیلیپین شده بود. تیم ملی ایران در همین مانیل، فیلیپین را شکست داد و قهرمان آسیا شد.

وی تصریح کرد: برای انتخابی جام جهانی هم شرایط فیلیپین به گونه ای نبود که خیلی برای مان ایجاد خطر کند. ترکیب فلیپین خیلی جوان بود، حتی بازیکنی داشت که بعد از دیدار با ایران خداحافظی اش را اعلام کرد. در واقع ما برابر تیمی باختیم که بازیکن بازنشسته داشت.

توفیق به روند جریان دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین اشاره داشت و افزود: ملی پوشان ما شروع طوفانی برابر فیلیپین داشتند، اصلا انتظار هم همین بود، توقع هم می رفت که بازیکنان با همین شدت بازی را ادامه دهند و برنده از زمین خارج شوند اما به نظر من در این بازی در حمله نقطه ضعف داشتیم و از تمام پتانسیل ها برای آن استفاده نکردیم، به همین دلیل به نتیحه نرسیدیم.

این مربی بسکتبال درتوضیح بیشتر این موضوع گفت: در حمله انفرادی و گروهی سردرگم بودیم، تنها بازیکن شاخص ایران در حمله مبین شیخی بود که با شوت هایش کمک کرد تیم ایران در بازی بماند. سایر نفرات عملکرد قابل دفاعی نداشتند.

وی به یک موضوع دیگر هم اشاره داشت و گفت: در بازی بسکتبال، صرفا بازی پیرامونی حتی با این فرض که بی نقص انجام شود، نمی تواند به برنده شدن یک تیم کمک کند. نتیجه بازی را عملکرد زیر حلقه مشخص می کند. بعد از گذشت یک قرن همچنان بازی زیر حلقه در بسکتبال تعیین کننده است.

توفیق تاکید کرد: تیم ملی بسکتبال مقابل فیلیپین نتوانست کسب امتیاز کند اما نه به خاطر دفاع خوب حریف بلکه به خاطر عملکرد ضعیف زیر حلقه، ملی پوشان در واقع به بازی کوتاه تر روی آوردند تا در حمله فشار بیشتری داشته باشند و اینگونه نتیجه را جبران کنند اما در موقعیت هایی که باید زیر سبد کسب امتیاز می شد، توپ به پیرامون هدایت می شد که خیلی تاثیرگذار نبود.

وی به حصور تماشاگران فیلیپینی در سالن اشاره داشت و گفت: البته نمی توان از فشار روانی که آنها ایجاد کرده بودند، غافل شد. بیشتر بازیکنان ما جوان هستند و تجربه بازی در چنینی فضایی را نداشتند. بازیکنانی مانند محمد جمشیدی، آرمان زنگنه و ارسلان کاظمی به کرات در این فضا بوده اند اما نفراتی که جایگزین آنها در زمین می شدند، آشنایی زیادی با این فضای سنگین نداشتند.

کارشناس بسکتبال در مورد موقعیت ایران در گروه E انتخابی جام جهانی و ۴ دیدار باقی مانده از این مسابقات که نیز گفت: به هر حال این دو باخت کار را برای ایران سخت تر کرد. قطعا تیم ها در پنجره های بعدی با قدرت بیشتر وارد می شوند اما باید این شرایط را جبران کنیم تا بتوانیم در بدترین شرایط به عنوان بهترین تیم چهارم سهمیه بگیریم. فعلا سوم هستیم و باید در پنجره های بعدی برد داشته باشیم تا این جایگاه را تثبیت کنیم و اگر نه باید به گونه ای حرکت کنیم که در نهایت یکی از ۷ سهیمه جهانی قاره آسیا اقیانوسیه را بگیریم.

علی توفیق در پایان به در پیش بودن بازی های آسیایی و اهمیت چگونگی حضور در این بازی ها هم اشاره داشت و گفت: فرصت زیادی تا این بازی ها باقی نمانده درحالیکه بازیکنان به ریکاوری روانی هم نیاز دارند. باید بازتوانی ذهنی بازیکنان انجام شود تا بتوانند با شرایطی بهتر در بازی های آسیایی شرکت کنند. قطعا نتیجه گیری در این بازی ها روی عملکرد تیم ملی در پنجره بعدی انتخابی جام جهانی که آذر برگزار می شود، تاثیرگذار خواهد بود.