فیلم «دختر» در عید فطر ۷۰ میلیون فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «دختر» به کارگردانی رضا میرکریمی چهارشنبه ۱۶ تیرماه و در روز اول تعطیلات عید فطر ۷۰ میلیون تومان در تهران فروش داشت.

اکران این فیلم سینمایی همچنان در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد و تاکنون فروش قابل قبولی داشته است.

فیلم سینمایی «دختر» به تازگی در جشنواره بین المللی مسکو توانست سه جایزه اصلی این رویداد را نصیب خود کند.

در این فیلم فرهاد اصلانی، مریلا زارعی، ماهور الوند، شاهرخ فروتنیان، مسعود سخایی، نیوشا مدبر و... بازی می کنند. در خلاصه داستان «دختر» آمده است: آقای عزیزی که سرپرست بخش تعمیرات و نگهداری پالایشگاه آبادان است برای مراسم خواستگاری دخترش آماده می‌شود و ستاره دختر دیگرش در همان روز قصد سفر به تهران برای شرکت در جشن خداحافظی یکی از دوستان هم‌دانشگاهی‌اش را دارد. پدرش به دلایلی به این سفر مشکوک است و این آغاز ماجراست

