جمعي از فرزندان شاهد خواستار استرداد لايحه خدمات رساني به ايثارگران شدند

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در بخشي از اين بيانيه آمده است: نگاهي به ميانگين سني ايثارگران(والدين ، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان) به وضوح نشان مي دهد كه اگر مسئولان محترم بناي خدمت رساني مؤثر به ايثارگران را دارند بعد از

مشكل و مانع اصلي خدمت رساني به ايثارگران نبود ضمانت اجرايي قوانين ايثارگران است كه برخي مديران بنا به سليقه و روحيه مديريت اجرا و برخي اجرا نمي كنند.

اجراي آزمايشي 4 ساله مصوبه مجلس كه ناكار آمد است تنها فرصت سوزي شده و عملا خدمتي انجام نمي شود، زيرا در اين قوانين بسياري از قوانين مناسب كه وجود داشته نيز حذف شده است و مسئولان در قوانين ايثارگران نيز سياست محدود سازي را اعمال كرده اند. حال آنكه نگاه اجمالي به قوانين خدماتي كشته شدگان جنگي كشورها تفاوت را به وضوح روشن مي كند.

در ادامه اين بيانيه تأكيد شده است: مشكل و مانع اصلي خدمت رساني به ايثارگران نبود ضمانت اجرايي قوانين ايثارگران است كه برخي مديران بنا به سليقه و روحيه مديريت اجرا و برخي اجرا نمي كنند لذا تصويب لايحه خدمات رساني به ايثارگران ضرورتي نداشته و بايد ضمانت اجرايي قوانين موجود ايثارگران تقويت گردد.

در پايان اين بيانيه آمده است: جمعي از فرزندان شاهد ضمن پشتيباني از اعتراضات جانبازان سرافراز به لايحه خدمات رساني به ايثارگران كه به اشتباه «جامع» اعلام مي شود ولي در اصل ماهيت آن تجميع و محدود سازي قوانين ايثارگران اعمال شده است، خواستار استرداد لايحه و توجه جدي شوراي محترم نگهبان قانون اساسي به موارد ذكر شده مي باشد.