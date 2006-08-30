جمعي از فرزندان شاهد خواستار استرداد لايحه خدمات رساني به ايثارگران شدند

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در بخشي از اين بيانيه آمده است: نگاهي به ميانگين سني ايثارگران(والدين ، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان) به وضوح نشان مي دهد كه اگر مسئولان محترم بناي خدمت رساني مؤثر به ايثارگران را دارند بعد از
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مشكل و مانع اصلي خدمت رساني به ايثارگران نبود ضمانت اجرايي قوانين ايثارگران است كه برخي مديران بنا به سليقه و روحيه مديريت اجرا و برخي اجرا نمي كنند.
در ادامه اين بيانيه تأكيد شده است: مشكل و مانع اصلي خدمت رساني به ايثارگران نبود ضمانت اجرايي قوانين ايثارگران است كه برخي مديران بنا به سليقه و روحيه مديريت اجرا و برخي اجرا نمي كنند لذا تصويب لايحه خدمات رساني به ايثارگران ضرورتي نداشته و بايد ضمانت اجرايي قوانين موجود ايثارگران تقويت گردد.
در پايان اين بيانيه آمده است: جمعي از فرزندان شاهد ضمن پشتيباني از اعتراضات جانبازان سرافراز به لايحه خدمات رساني به ايثارگران كه به اشتباه «جامع» اعلام مي شود ولي در اصل ماهيت آن تجميع و محدود سازي قوانين ايثارگران اعمال شده است، خواستار استرداد لايحه و توجه جدي شوراي محترم نگهبان قانون اساسي به موارد ذكر شده مي باشد.
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