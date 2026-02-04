به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند قیمتی تتر (USDT) نشان‌دهنده نوسانات قابل‌توجه این ارز دیجیتال طی روزهای اخیر است. تتر که هفته گذشته در پی افزایش هیجانات ارزی ناشی از بالا رفتن ریسک‌های ژئوپلتیکی، یک رالی صعودی را تجربه کرد و تا سطح ۱۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان پیش رفت، با فروکش کردن التهاب بازار، در ابتدای هفته وارد فاز اصلاحی شد.

این ارز دیجیتال که از آن به‌عنوان دماسنج بازار غیررسمی دلار یاد می‌شود، پس از عقب‌نشینی از سقف قیمتی خود، به کانال ۱۵۰ هزار تومان بازگشت و تا محدوده ۱۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان نیز کاهش یافت. با این حال، این افت قیمت پایدار نماند و تتر بار دیگر با افزایش تقاضا، وارد کانال ۱۶۰ هزار تومان شد.

بر اساس آخرین داده‌ها، قیمت تتر در حال حاضر در محدوده ۱۵۹ هزار و ۳۵۰ تومان قرار دارد؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم نوسان و بلاتکلیفی معامله‌گران در بازار ارز است.

فعالان بازار معتقدند مهم‌ترین عامل این نوسانات، انتظار معامله‌گران برای مشخص شدن نتیجه نشست و مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در عمان است که قرار است روز جمعه پیش‌ِ رو (پس‌فردا) برگزار شود و که تا قبل از این قرار بود در ترکیه برگزار شود. به نظر می‌رسد تا زمان انتشار اخبار رسمی از این مذاکرات، بازار ارز و به‌ویژه تتر همچنان با رفتارهای هیجانی و نوسانات مقطعی همراه باشد.

نمودار زیر که تغییرات روزانه قیمت تتر را نشان می‌دهد، به‌خوبی بیانگر این رفت‌وبرگشت‌های قیمتی و فضای انتظاری حاکم بر بازار است.