بارش باران در استان سمنان؛ هوا سردتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران از شامگاه سه شنبه تا صبح امرروز چهارشنبه باعث خشنودی و خوشحالی مردم استان سمنان شده است.

طبق اعلام سازمان هواشناسی جبهه هوای کم فشار و بارشی روز گذشته وارد استان شده و تا جمعه نیز در این استان باقی خواهد ماند.نکته قابل توجه بارش باران در ساعات گذشته این است که در خیلی از نقاط استان سمنان که کمتر شاهد بارش باران و برف هستیم نیز باران باریده و این امر امیدها را برای تقویت سفره های آب زیرزمینی نیز تقویت می کند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: میزان بارش باران طی ۲۴ ساعت گذشته یعنی ازصبح دیروز سه شنبه تا صبح امروز چهارشنبه در سمنان ۴.۲ میلیمتر، در شاهرود ۴.۲ میلیمتر، در دامغان ۱.۶ میلیمتر، در میامی نیم میلیمتر، در شهمیرزاد ۹.۸ میلیمتر و در گرمسار ۵.۸ میلیمتر بوده است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه ایوانکی با ۱۲.۲ میلیمتر بیشترین بارش ها را داشته است، تاکید کرد: در مهدیشهر ۱۰ میلیمتر، در بیارجمند ۱.۵ میلیمتر، در آرادان ۲.۷ میلیمتر و در سرخه ۶.۷ میلیمتر بارندگی ثبت شده با این توضیح که بارش ها در شرق استان سمنان در شهرستان های دامغان، شاهرود و میامی تا بعد از ظهر امروز ادامه خواهد داشت در نتیجه آمار در شرق استان بیشتر هم می شود.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اخیر در بسطام ۴.۸ میلیمتر و در مجن ۱۴ میلیمتر بارش ثبت شده است، افزود: در قلعه نو خرقان دو میلیمتر، در باغستان دو میلیمتر، در دیباح ۹.۵ میلیمتر برف و باران و در نردین یک میلیمتر باران ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در ابرسج چهار میلیمتر، ده خیر پنج میلیمتر، ابر سه میلیمتر، نگارمن ۳.۷ میلیمتر، تاش ۱۲ میلیمتر، دیزج پنج میلیمتر، چهارطاق پرو ۶.۳ میلیمتر، روزیه ۱۳ میلیمتر، قوشه ۱.۵ میلیمتر، آستانه ۱۱.۵ میلیمتر، ده صوفیان ۹ میلیمتر و آهوان ۴.۴ میلیمتر بارش ثبت شده است، گفت: در افتر ۸.۸ میلیمتر و در ایج ۷.۱ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.

مصطفوی با بیان اینکه در پرور ۹ میلیمتر، در درجزین ۱.۸ میلیمتر، در دشت بو ۱۵.۷ و در رامه بالا ۱۴.۳ میلیمتر که بیشترین میزان بارش ها در کل استان سمنان محسوب می شوند، ثبت شده است، گفت: در فولادمحله هفت میلیمتر، مهماندوست ۴.۴ میلیمتر، قلعه بالا ۱۳ میلیمتر، فرومد دو میلیمتر و عباس آباد ۲.۵ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.

نقشه های هواشناسی اما نشان می دهند که همزمان با استقرار سامانه کم فشار بارشی و بارش برف و باران در استان سمنان دمای هوا نیز سه الی شش درجه کاهش پیدا خواهد کرد هم اکنون در مرکز استان سمنان شاهد بارش باران هستیم بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان برای امروز ۱۰ و سه درجه بالای صفر اعلام شده است.

گفتنی است سامانه کم فشار بارشی به مرور از بعد از ظهر امروز از استان سمنان خارج خواهد شد.