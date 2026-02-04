آیت الله دژکام: دانشگاه‌ خط مقدم تبیین حاکمیت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام صبح چهارشنبه در شانزدهمین نشست سالانه اندیشمندان و استادان درس انقلاب اسلامی دانشگاه‌ها در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) با تبریک میلاد حضرت ولی‌عصر(عج) و ایام دهه فجر، گفت: تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) جلوه نهایی تحقق توحید در مناسبات اجتماعی و سیاسی بشر است.

وی با استناد به آیاتی از سوره صف ادامه داد: بزرگ‌ترین ظلم آن است که انسان، خدا را از عرصه هدایت اجتماعی و سیاسی کنار بگذارد و مدعی شود که جامعه بشری نیازی به هدایت الهی در حکمرانی ندارد.

تقابل حاکمیت الهی با لیبرال‌دموکراسی

امام جمعه شیراز با بیان اینکه اندیشه لیبرال‌دموکراسی مبتنی بر «خودبنیادی انسان» است، تصریح کرد: در این نگاه، انسان به جای خدا می‌نشیند و خود را قانون‌گذار مطلق می‌داند؛ این همان «دروغ بستن به خدا» در عرصه سیاست است.

آیت الله دژکام خطاب به مدرسان درس انقلاب اسلامی گفت: شما مأمور تبیین توحید در ربوبیت هستید؛ یعنی یگانه دانستن منبع قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در زندگی بشر و اطاعت از همان خدای واحد در عرصه اجتماع.

نور الهی خاموش‌شدنی نیست

نماینده ولی فقیه در فارس با تأکید بر اینکه جریان‌های استکباری در طول تاریخ در پی خاموش کردن نور الهی بوده‌اند، گفت: وعده الهی بر اتمام نور خود است، هرچند کافران نخواهند. این نور از خانه اهل‌بیت(ع) و مکتب پیامبر اسلام(ص) به جهان تابیده و استمرار خواهد داشت.

وی با اشاره به نظریه «برخورد تمدن‌ها» اثر ساموئل هانتینگتون ادامه داد: برخی نظریه‌پردازان غربی پیش‌بینی افول تمدن اسلامی را مطرح کردند، اما سنت الهی بر غلبه دین حق استوار است و تحولات جهانی نیز خلاف آن پیش‌بینی‌ها را نشان می‌دهد.

آیت الله دژکام با اشاره به تحولات سیاسی اخیر جهان و رفتارهای دولت آمریکا تصریح کرد: تصور اداره جهان بدون توجه به اراده الهی، خطای راهبردی قدرت‌های استکباری است. ارتباط‌گیری‌های مقطعی با قدرت‌های دیگر نیز مشکل آن‌ها را حل نخواهد کرد، زیرا مسئله اصلی، تقابل با حاکمیت الهی است.

امام جمعه افزود: طبق وعده الهی، دین اسلام بر همه ادیان غلبه خواهد کرد، هرچند مشرکان ناخشنود باشند.

دانشگاه؛ یک سوی پرچم انقلاب

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روحیه مقاومت در میان نسل جوان و ایثارگران گفت: امروز جوانان ما با روحیه‌ای شبیه رزمندگان دوران دفاع مقدس، در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند.

وی خطاب به اساتید حاضر در نشست تأکید کرد: همان‌گونه که ایثارگران در میدان مجاهدت ایستاده‌اند، شما نیز در دانشگاه‌ها مسئولیت سنگین تبیین مبانی انقلاب اسلامی و افشای ظلم مستکبران به بشریت و به حقیقت توحید را بر عهده دارید.

آیت الله دژکام در پایان با آرزوی توفیق برای مدرسان درس انقلاب اسلامی، بر نقش آن‌ها در انتقال گفتمان انقلاب به نسل جوان دانشگاهی تأکید کرد.