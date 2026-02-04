وحیدی: ناوگان آبرسانی سیار عشایر خراسان شمالی نوسازی شد

میثم وحیدی در گفتوکو با خبرنگار مهر اظهارکرد: همزمان با دهه مبارک فجر ۱۴۰۴، دو دستگاه تانکر آبرسان سیار با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده به ناوگان آبرسانی عشایر خراسان شمالی افزوده شد.
وحیدی افزود: با بهرهبرداری از این تجهیزات، تعداد تانکرهای آبرسان سیار استان به ۱۲ دستگاه میرسد که وظیفه تأمین آب شرب و دامی عشایر در مناطق ییلاقی و قشلاقی استانهای خراسان شمالی و گلستان را بر عهده دارند.
مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی از برنامهریزی برای خرید چهار دستگاه تانکر آبرسان دیگر در راستای توسعه خدماترسانی خبر داد.
نظر شما