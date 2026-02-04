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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

وحیدی: ناوگان آبرسانی سیار عشایر خراسان شمالی نوسازی شد

وحیدی: ناوگان آبرسانی سیار عشایر خراسان شمالی نوسازی شد

بجنورد- مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی گفت: ناوگان آبرسانی سیار عشایر خراسان شمالی با ۹ میلیارد تومان اعتبار نوسازی شد.

میثم وحیدی در گفت‌وکو با خبرنگار مهر اظهارکرد: هم‌زمان با دهه مبارک فجر ۱۴۰۴، دو دستگاه تانکر آبرسان سیار با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده به ناوگان آبرسانی عشایر خراسان شمالی افزوده شد.

وحیدی افزود: با بهره‌برداری از این تجهیزات، تعداد تانکرهای آبرسان سیار استان به ۱۲ دستگاه می‌رسد که وظیفه تأمین آب شرب و دامی عشایر در مناطق ییلاقی و قشلاقی استان‌های خراسان شمالی و گلستان را بر عهده دارند.

مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی از برنامه‌ریزی برای خرید چهار دستگاه تانکر آبرسان دیگر در راستای توسعه خدمات‌رسانی خبر داد.

کد مطلب 6739655

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