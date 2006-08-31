ايران درهاي مذاكره را نبسته است / ژاپن نقش بيشتري را در مذاكرات ايفا كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،عباس عراقچي پس از ديدار از چين، امروز در توكيو در ديدار با تارو آسو وزير امور خارجه ژاپن اظهارداشت :" جمهوري اسلامي باب مذاكرات را نبسته است و ما همچنان باب را براي حل مسالميت آميز اين موضوع (هسته اي ايران ) بازگذاشته ايم ".

وي درادامه سخنانش افزود : " ما مقاصد خوبي براي حل اين مسئله از طريق مذاكرات داريم و اگر كشورهاي ديگر به طور برابر حسن نيت داشته باشند ما معتقديم كه ما مي توانيم اين مسئله را به خوبي حل كنيم ".

معاون وزير امور خارجه ايران همچنين از ژاپن خواست كه نقش بيشتري را در مذاكرات ايفا كند .



وزيرامورخارجه ژاپن نيز در اين ديدار مدعي شد :"مسئله مهم نبود اعتماد جهان به ايران است كه اصرار دارد برنامه هسته ايش تنها هدف صلح آميز را دنبال مي كند".

شوراي امنيت سازمان ملل به ايران تا امروز فرصت داده بود كه تمام فعاليتهاي هسته اي خود را متوقف كند .



انتظار مي رود آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز گزارشي را درباره برنامه هسته اي ايران منتشر كند .