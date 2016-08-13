پرچم متبرک حرم رضوی در ستاد فرماندهی کل سپاه به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، به مناسبت دهه کرامت و میلاد خجسته حضرت علی بن موسی الرضا (ع) با حضور جمعی از خادمان آستان ملکوتی امام هشتم(ع)، پرچم سبز رضوی در میدان صبحگاه مشترک ستاد فرماندهی کل سپاه برافراشته شد.

در این مراسم نورانی که با حضور پرشور مسئولان و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد به تعدادی از فرماندهان و مسئولان ستاد فرماندهی کل سپاه از جمله سردار حمید اصلانی معاون اجرایی کل سپاه، سردار رسول رحیمی فرمانده حوزه مرکزی سپاه و حجت الاسلام والمسلمین فخری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ستاد و حوزه مرکزی سپاه که در ترویج فرهنگ رضوی فعالیت‌های درخشان داشتند، نشان خادمی افتخاری آستان ملکوتی آن حضرت، اهدا شد.

در این آیین پاسداران انقلاب اسلامی با قرائت عهدنامه مشهور با امام مهربانی‌ها حضرت ثامن الائمه (ع) تجدید میثاق و از خانواده شهید مدافع حرم امیر لطفی تجلیل و نشان ویژه خادمی حضرت رضا(ع) به خانواده آ ن شهید والا مقام اهدا شد.

متن عهدنامه قرائت شده در این مراسم بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع)، سلام و درود خداوند بر تو ای امام مهربانی ها، سلام و درود برتو که مهربانیت بر من سایه افکنده و مرا به خویش می‌خواند.

شهادت می دهم که تو ای امام عزیز در راه خداوند همواره مجاهدانه گام برداشتی و تمام زندگی خویش را در راه مبارزه خستگی ناپذیر وقف کردی، ای امام رئوف اکنون که در پابوسی حریم تو قرار گرفته ام با تو عهد می بندم که در تمامی تلاش خود در جهت نزدیک شدن به زندگانی سراسر تلاش و مبارزه شما به کار بندم و الگوی زندگی خویش را همچون جهاد همیشگی شما ترسیم کنم.

امام عزیز فرمودی که پاداش هرکسی بسته به کردار اوست و محبت به مردم را نیمی از خردمندی معرفی کردی. امام مهربان با تو عهد می بندم که بی اعتنا به تفاوت های دنیایی افراد کرامت انسان ها را پاس بدانم و در محبت کردن به مردم دریغ نورزم و مولای من فرمودی که به دیدن هم بروید و یکدیگر را دوست داشته باشید و دست هم را بفشارید و بر هم خشم نگیرید.

من نیز عهد می‌بندم آنچنان باشم که تو می پسندی و آن چنان رفتار کنم که تو دوست داری، ای رضای خدا، تو احسان و اطعام به مردم و دادرسی از ستمدیدگان و رسیدگی به حاجتمندان را از بالاترین صفات پسندیده برشمردی و خود نیز آنچنان زسیتی که فرمودی من نیز پیمان می بندم که در رسیدگی و دستگیری از نیازمندان از جان و مال خویش ببخشم و سهمی معین در زندگی روزمره خود برای احسان و اطعام به مردم و مستمندان قرار دهم.

قلب خوبان عالم فرمودی هرکس مشکلی از مؤمنی را برطرف کند و او را خوشحال سازد خداوند او را در روز قیامت خوشحال و خرسند می‌گرداند. مولای رئوفم عهد می‌بندم به یاری حاجتمندان بشتابم آنگاه که در پی برآوردن نیاز خویش‌اند و آنچنان زندگی کنم که لبخند رضایت شما را در پی داشته باشد.

ای پناهگاه همگان فرمودی هرکس مؤمنی را خوار کند، یا او را به سبب فقر و تنگدستی حقیر شمارد خداوند او را در روز قیامت انگشت نما و رسوا خواهد کرد. با تو عهد می بندم تا کرامت انسان ها را حفظ کنم و بر خویش می ترسم اگر آنچنان باشم که تورا برنجانم.

امام من تو پس از انجام واجبات، شاد کردن مؤمنان را نزد خدای بزرگ برترین کارها شمردی. من نیز عهد می بندم که شاد ساختن مؤمنان را سرلوحه کارهای خویش قراردهم و فرمودی از ما نیست کسی که همسایه اش از آفت و آزار او آسوده نباشد عهد می بندم که با همسایگانم مهربان باشم و از آزار اذیت آنان بپرهیزم.

ای پسر پیامبر خدا از جدت رسول خدا نقل کردی که همواره امت او خوشبختند تا هنگامی که با یکدیگر دوستی بورزند و به یکدیگر هدیه دهند. من نیز عهد می بندم اگر پیمان مهربانیم را با کسی شکستم با دادن هدیه ای به او دوباره آن را استوار سازم و فرمودی بهترین شما کسی است که سخنش را پاکیزه نگه دارد من نیز قول می دهم هرگز سخنی ناشایسته نگویم تا نیکی گفتار و بیانم نشانه ارادتم به تو باشد ای امام مجاهد، تو ایمان کسی را بالاتر معرفی کردی که اخلاق نیکوتر داشته و نسبت به خانواده خود مهربانتر باشد و شیعیان خود را به شکر گذاری و مهربانی همیشگی با پدران و مادران خویش دعوت کردی، من نیز پیمان می بندم که در مهرورزی و رسیدگی و خوشرویی با خانواده و والدین خود آنچنان باشم که تو دستور داده ای.

امام مهربانی ها عهد و پیمانم را بپذیر و استواریم را بیاموز تا بر عهده خویش بمانم و همواره با این عهد جاودان به پابوست بیایم.