به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان زیباسازی شهر تهران، تصاویری با مضامینی همچون «عهد میبندم ذلت نپذیرم، حتی اگر تنها بمانم» و «عهد میبندم خود را برای سربازی امام زمان آماده کنم» در مسیرهای شهری نصب شدهاند تا یادآور پیوند ماندگار عاشورا با فرهنگ مقاومت، ولایتپذیری و انتظار باشند.
این اکران در راستای ترویج فرهنگ حسینی، با الهام از آموزههای نهضت عاشورا انجام شده و تلاش دارد مفاهیم عمیق تعهد، ایستادگی و آمادگی برای یاری حق را در دل مخاطبان زنده نگه دارد.
«عهد میبندم» دعوتی است به تداوم راه عاشورا؛ راهی که با خون آغاز شد و با بصیرت و بیداری، ادامه مییابد.
