اکران شهری مجموعه‌تصاویر «عهد می‌بندم» در آستانه اربعین حسینی

مجموعه‌ای از تصاویر با عنوان «عهد می‌بندم» به مناسبت نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی در سطح شهر تهران اکران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان زیباسازی شهر تهران، تصاویری با مضامینی همچون «عهد می‌بندم ذلت نپذیرم، حتی اگر تنها بمانم» و «عهد می‌بندم خود را برای سربازی امام زمان آماده کنم» در مسیرهای شهری نصب شده‌اند تا یادآور پیوند ماندگار عاشورا با فرهنگ مقاومت، ولایت‌پذیری و انتظار باشند.

این اکران در راستای ترویج فرهنگ حسینی، با الهام از آموزه‌های نهضت عاشورا انجام شده و تلاش دارد مفاهیم عمیق تعهد، ایستادگی و آمادگی برای یاری حق را در دل مخاطبان زنده نگه دارد.

«عهد می‌بندم» دعوتی است به تداوم راه عاشورا؛ راهی که با خون آغاز شد و با بصیرت و بیداری، ادامه می‌یابد.

