حمید روشن‌روان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آب‌رسانی به روستای فتح‌الله با اجرای ۲۵ کیلومتر شبکه خط انتقال آب‌ از مجتمع کالیمانی روستای خرتوت و سه کیلومتر شبکه توزیع، احداث مخزن ۱۵۰ مترمکعبی و احداث ایستگاه پمپاژ در این روستا انجام‌شده است.

روشن‌روان افزود: اجرای طرح آب‌رسانی روستای فتح‌الله از سال ۹۴ به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری است اما به دلیل عدم مراجعه اهالی این روستا انشعاب آن وصل نشده است.

وی بابیان اینکه روستای فتح‌الله یکی از پنج روستاهایی است که آب‌رسانی آن از مجتمع کالیمانی خرتوت تأمین‌شده است، تصریح کرد: برای اجرای این پروژه ۵۱ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول بابیان اینکه تاکنون مردم روستای فتح‌الله برای اتصال انشعاب مراجعه نکردند، بیان کرد: علت معطل ماندن بهره‌برداری آب‌رسانی به این روستا عدم مراجعه اهالی به علت نبود توان مالی در پرداخت هزینه کنتور و لوازم جانبی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اظهار کرد: افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی طبق قوانین از دادن هزینه کنتور معاف بوده و شرکت آب و فاضلاب روستایی آمادگی این را دارد که با توجه به رعایت ضوابط، انشعاب مابقی اهالی این روستا را به‌صورت اقساطی وصل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روستای فتح‌الله از توابع شهرستان مانه سملقان در خراسان شمالی، ۷۳ خانوار و ۲۹۸ نفر جمعیت دارد و با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آمادگی کامل خود را برای اتصال انشعاب اهالی این روستا اعلام کرده، اما متأسفانه اهالی این روستا تاکنون به علت عدم برخورداری از بضاعت مالی برای این امر اقدامی نکرده و هنوز از نعمت آب برخوردار نیستند.