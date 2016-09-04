به گزارش خبرگزاری مهر، خدمات ترانزیت و حمل و نقل به واسطه نقش زیربنایی در تجارت، از اجزای مهم اقتصاد جهانی به شمار می‌رود؛ به نحوی که سهم قابل توجهی از درآمد کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته از این محل حاصل می‌شود.

در این میان، ایران نیز با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپولوتیک خود از زمان‌های دور، معبر امنی برای تجارت به شمار رفته و در طول تاریخ با گسترش وسایل و شبکه‌های ارتباطی، این نقش پر رنگ‌تر شده است؛ ضمن اینکه در حال حاضر ایران به یکی از مهمترین و با صرفه‌ترین کشورها در مسیر کریدورهای شمال-جنوب و شرق- غرب مبدل گشته که بهره‌مندی از این مزیت و حرکت در جهت توسعه پایدار، با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

در این میان، همایش تجاری‌سازی خدمات ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی در راستای توجه به اقتصاد مقاومتی و نیز تمرکز دولت در برنامه ششم توسعه به صنعت حمل و نقل و حمایت‌های ویژه در بهبود زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود تا فرصتی جهت توسعه این صنعت برای فعالان اقتصادی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی فراهم آورد.

این همایش قرار است دهم مهرماه امسال از سوی دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شود.